獨家》防共軍！漢光演習首日「戰力保存」 幻象戰機轉進花蓮佳山

漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

2021/09/13 10:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」及後續「戰力部署及支援」，而幻象2000掛載暱稱法國麵包的電戰莢艙首度在佳山基地落地實施戰力保存。

甚少對外公開露臉的ASTAC電子情報偵蒐莢艙長4.1公尺、重400公斤，長條形的外表被暱稱為「法國麵包」，曾多次在國軍年度漢光演習中擔任幻象戰機的電偵任務，作戰時可以偵察特定區域內敵機或防空雷達的電子參數，還可作為電子戰的支援裝備，協助標定敵方的防空系統（包括雷達及防空飛彈陣地），偵蒐距離可達80公里，可針對中國沿海的防空陣地及敵機實施雷達參數蒐集，構建空中安全走廊。

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國軍漢光37號實兵實彈演練13日至17日登場，在全台各作戰區，連續5天4夜不間斷地進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，受疫情影響，今年漢光採縮小兵力演練，規模不如往年，不過仍有屏東佳冬戰備跑道起降、新成立的海軍海鋒大隊機動二中隊驗證作戰效能等亮點。

花蓮佳山基地位於中央山脈內，於1984年開工、1992年完工，是台灣空軍戰機保存戰力的重要處所，也是共軍第一擊時的目標之一，由於共軍已可繞到東部空域外進行「防區外攻擊」，近年已逐步加強防禦措施，包括增加部署方陣快砲、抗炸防爆牆、近迫防空快砲系統等裝備，加上中央山脈的天然屏障，在第一擊就遭到重創的可能性不高。

漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

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