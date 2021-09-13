為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    獨家》防共軍！漢光演習首日「戰力保存」 幻象戰機轉進花蓮佳山

    漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

    漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

    2021/09/13 10:25

    〔記者王錦義／花蓮報導〕漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」及後續「戰力部署及支援」，而幻象2000掛載暱稱法國麵包的電戰莢艙首度在佳山基地落地實施戰力保存。

    甚少對外公開露臉的ASTAC電子情報偵蒐莢艙長4.1公尺、重400公斤，長條形的外表被暱稱為「法國麵包」，曾多次在國軍年度漢光演習中擔任幻象戰機的電偵任務，作戰時可以偵察特定區域內敵機或防空雷達的電子參數，還可作為電子戰的支援裝備，協助標定敵方的防空系統（包括雷達及防空飛彈陣地），偵蒐距離可達80公里，可針對中國沿海的防空陣地及敵機實施雷達參數蒐集，構建空中安全走廊。

    國軍漢光37號實兵實彈演練13日至17日登場，在全台各作戰區，連續5天4夜不間斷地進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，受疫情影響，今年漢光採縮小兵力演練，規模不如往年，不過仍有屏東佳冬戰備跑道起降、新成立的海軍海鋒大隊機動二中隊驗證作戰效能等亮點。

    花蓮佳山基地位於中央山脈內，於1984年開工、1992年完工，是台灣空軍戰機保存戰力的重要處所，也是共軍第一擊時的目標之一，由於共軍已可繞到東部空域外進行「防區外攻擊」，近年已逐步加強防禦措施，包括增加部署方陣快砲、抗炸防爆牆、近迫防空快砲系統等裝備，加上中央山脈的天然屏障，在第一擊就遭到重創的可能性不高。

    漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

    漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

    漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

    漢光37號演習今天清晨6點展開，首日的重頭戲為三軍各部隊演練「戰力保存」科目，空軍新竹幻象戰機、F-16V型戰機、E-2K、P-3C反潛機飛往東部地區進行「戰力保存」。（記者王錦義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    漢光37號演習13日登場 驗證西南空域戰術戰法
    2021/09/12 19:09

    漢光37號演習13日登場 驗證西南空域戰術戰法
    佳山基地密集戰術測評 二代騰雲無人機 拚明年量產
    2021/09/09 05:30

    佳山基地密集戰術測評 二代騰雲無人機 拚明年量產

    見疫思遷 讓綠為家人演繹動人樂章
    委內瑞拉也派軍機伴飛迎國手 軍事粉專：人家還有財政危機呢！
    2021/08/12 19:19

    委內瑞拉也派軍機伴飛迎國手 軍事粉專：人家還有財政危機呢！
    幻象軍機伴飛台灣隊歸國別有用意？周奕成：強而有力的主權宣示
    2021/08/06 17:44

    幻象軍機伴飛台灣隊歸國別有用意？周奕成：強而有力的主權宣示

    全台唯一波灣富裕債
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播