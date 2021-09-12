漢光37號演習13日登場 驗證西南空域戰術戰法

漢光37號演習明天清晨在衡指所下達演習命令後登場，圖為國防部長邱國正。（軍聞社提供）

2021/09/12 19:09

〔中央社〕漢光37號演習明天清晨在衡指所下達演習命令後登場，軍方日前透露，由於共軍機艦頻擾台灣西南方海空域，此次除驗證西南空域戰術戰法，並模擬屏東軍機場跑道遭炸，戰機改起降佳冬戰備道再整補。

共軍近年頻以戰機船艦侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），更不時逾越台灣海峽中線，甚至侵擾台灣東南方海空域，已嚴重影響區域和平穩定；漢光演習為國軍年度最重要、最大規模演練，近年提升訓練強度，以防範敵對勢力對台侵擾。

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國軍漢光37號實兵實彈演練13日至17日登場，受疫情影響，今年漢光採縮小兵力演練，規模不如往年。今年演習亮點有：屏東佳冬戰備跑道起降、新成立的海軍海鋒大隊機動二中隊驗證作戰效能。

至於外傳海軍沱江級艦將與海巡安平級艦以「跑位」方式驗證戰術，海軍對此僅回應，依國防部實兵演習指導，依演習計畫納編相關兵力參演。

戰機起降佳冬戰備道訂15日清晨實施，由IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000等戰機及E-2K預警機依序降落，若演練順利，將是首次有戰機降落佳冬戰備跑道。

軍方日前表示，此次演練是驗證國軍對於西南空域的戰術戰法，並模擬屏東軍機場跑道遭炸毀後，戰機降落佳冬戰備道實施油彈整補再戰的應變能量。

位在屏東的佳冬戰備道屬一般民間道路，為南來北往要道之一，軍方因無法事前封道實地演練，近日已頻繁於屏東機場實施異地演練，公路總局同時也完成戰備道的道路養護，確保起降安全。

另一演訓亮點是新成立、首次參與漢光演習的海軍海鋒大隊機動二中隊驗證作戰效能。總統蔡英文10日視導海軍艦隊指揮部海鋒大隊的飛彈吊掛訓練時，曾提及機動二中隊不僅是高科技兵種，更因機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上扮演重要角色。

軍方透露，海鋒機動二中隊配備國家中山科學研究院所研製雄風三型、雄風二型反艦飛彈的機動發射車組單位，將於漢光實兵演習中驗證作戰效能。

循往例，漢光首日（13日）重點在戰力防護與保存。因此，衡山指揮所明天清晨下達演習命令後，將模擬共軍來襲，除駐守西部的部分戰機將飛往東部地區戰力保存，另會將戰機零附件打包，由C-130運輸機載往東部地區。

另外，海軍各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出海赴指定地點集結備戰。

漢光第2天（14日）演練基礎設施防護、岸際阻絕工事設置、夜間防空攔截等課目。第4天（16日）在屏東地區舉行三軍聯合反登陸演練，但因疫情影響採縮小兵力演練；另在北部台北港、八里海灘，實施灘岸守備及反突擊等課目

最後一天（17日）在台中清泉崗實施連續反擊，之後在衡山指揮所下達命令漢光37號落幕。

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