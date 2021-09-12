拋出大新竹合併引砲火 林智堅發長文感慨：芋仔番薯早就是一家人

新竹市長林智堅日前提出大新竹合併升格計畫，引發熱議。（資料照，記者蔡彰盛攝）

2021/09/12 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長林智堅日前提出「大新竹合併升格計畫」，引發朝野熱議，國民黨極盡所能抹黑，原本表態支持的新竹縣長楊文科也態度大轉彎，讓林智堅相當無奈。對此，林智堅今晚（12日）在臉書發文分享自己直系家族的戶籍謄本，表示自己的祖先原先分屬閩南和客家兩個不同的族群，但後來還是成為一家人，「閩客不再有隔閡」，希望新竹縣市也不再有隔閡，呼籲楊文科能夠一同為自己家鄉發展努力。

林智堅今晚透過臉書發文透露，有三個原因促使他提出大新竹合併升格的「倡議」，分別為「美中貿易戰」、「自身城市治理經驗」及「分配稅款太少」。他表示，「大新竹合併升格為直轄市，對我來說就像夢想一樣，夢想通常遙不可及，不太容易實現，但是我是一個樂觀主義者，我總是覺得，事情只要開始就會改變。...希望大家能夠去思考，大新竹合併升格為直轄市，對國家在國際戰略產業上的重要性」。

請繼續往下閱讀...

林智堅吐露自己對新竹這塊土地的期望，「如果大新竹合併升格為直轄市，竹科這個經濟巨人就可以大展身手，這座城市也可以轉骨、轉大人，不只可以擁有準時、安全、舒適的大新竹輕軌，也可以有更優質的教育環境，社會福利也會更全面，觀光發展將更好，醫療照顧更周全，治安也會更安全。」

林智堅在文中表示，自己第一時間得到楊文科的支持時，心情相當振奮，開始積極奔走，當然除了支持的聲音，也得到不少反對的意見，這些林智堅都接受，也願意不厭其煩的向反對聲音解釋說明自己的構想，「不過這一週的發展，發生許多讓人不解的事情，國民黨的抹黑攻擊不斷，指責大新竹合併升格是為我個人量身訂做、因人設事。」

對此，林智堅反駁：「如果這是量身訂做，就是為了竹科這座戰略城市而訂做；如果這是量身訂做，就是為了縣民、市民的期待而訂做，絕非為了我個人。也有人說，這是因人設事，我認為這是汙辱了台灣最驕傲的民主機制，因為，假設修法通過，大新竹合併升格為直轄市，也不是只有我能參選，所有符合資格、有服務新竹熱忱的人都可以來參選；並且也不是參選就能當選，而是要經過選舉的洗禮，由民眾來決定，才能成為大新竹城市的治理者。」

面對國民黨傾全黨之力不斷的攻擊、抹黑，林智堅並不意外，「因為，我們正挑戰他們最在意的地方派系利益、樁腳文化。大新竹合併升格為直轄市之後，將從三級政府，轉化為二級政府，不只更有效率，也能打破地方派系，未來大新竹的選舉也會更乾淨，給願意為這座城市服務的人，一個公平的參政機會。」

林智堅隨文也附上一張其直系家族戶籍謄本的照片，「發現200年前，我的祖先林格，來到新竹，世代居住在這裡，我媽媽的爺爺名叫王芋圭，我爸爸的爺爺叫做林番薯，芋仔與番薯早就是一家人，閩客也不再有隔閡。」暗示新竹縣市也不應當再有隔閡。

林智堅最後說，「我想藉這個機會提醒楊縣長，我們都是人民的公僕，我們都希望為自己的家鄉做更多的努力，您第一時間主張，要修法合併升格為直轄市，我敬佩您的遠見及魄力，但這幾天您似乎是受到國民黨的壓力，突然之間，竹竹合併升格為直轄市，是我們可以馬上去努力的，為何出現了變化，為何有這麼大的轉彎？楊縣長，現在我們兩個人已經站在歷史的轉捩點上，而且有幸參與其中，希望我們要為自己家鄉的發展，都能不顧一切的努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法