中市大樓頻傳電梯故障 議員爆有廠商以缺料長達１個月不修

市議員林祈烽指出，台中市大樓林立，住戶進出大樓都是靠電梯，要求市府善盡監督業者是否逃避保養的責任（非當事電梯）（記者蘇金鳳攝）

2021/09/12 10:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市集合住宅、商業大樓林立，電梯的保養就顯得重要，市議員林祈烽表示，接獲多件社區大樓反映，電梯故障找來簽約的保養廠商維修，結果廠商敷衍了事，竟有廠商說缺零件要等一個月以上的時間，讓高樓住戶幾乎寸步難行，林祈烽質疑，市府根本沒有善盡把關責任。

都發局表示，除持續委託專業機構辦理升降設備抽驗作業外，並將抽驗比率由法規規定5~10%提高到7~12%，以維護市民生命財產安全；另將持續追蹤各昇降設備辦理安全檢查、申領使用許可證情形，針對昇降設備「未領得使用許可證」、「使用許可證逾期」、「經抽驗不合格，逾期未改善者」者，為避免民眾誤搭應停止使用的昇降設備，已製作便於民眾識別的「勒令停止使用」標示，對不合格的昇降設備至現場張貼標示。

請繼續往下閱讀...

法制局指出，大樓管理者與電梯保養廠商簽訂維護契約時，建議針對電梯突遇故障狀況時，明訂廠商應負責限時派員檢修，以備不時之需。住宅社區管委會若與廠商發生電梯保養消費糾紛，可向市府消服中心提出申訴，如果廠商故意以缺料當藉口，來達到漲價或其他限制競爭手法，則涉及公平交易法的問題，可以向公平交易委員會檢舉；若簽約廠商真的遇到原廠缺料情況，建議可洽詢其他家合格維修廠商。

林祈烽今天表示，近來接獲多起電梯故障投訴案件，其中多件都是大樓住戶緊急通報不到廠商，或是找到廠商後，廠商卻姍姍來遲，最後還是消防員趕來救援。很多社區大樓管委會遇到這種惡劣或刻意抬高維修價格的廠商，都讓住戶求助無門。

林祈烽質疑，都發局針對每部升降設備都有發放許可使用執照，但有這張為期三年或一年不等的執照，不代表每部電梯就一定是安全，或是不會發生關人的問題，都發局應該像消防局的消防安檢那樣，每年派員到各社區大樓去做檢查。

林祈烽說，台中是一個擁有280萬人口的大都市，市內高樓大廈林立，每棟大樓的電梯都是每天24小時在運作，台中市現有的維修保養廠商是否足夠？廠商的設備和擁有專業證照的人力是否充足？有沒有廠商是借牌來承攬社區大樓的合約？民眾要去哪裡才能查到合法又專業的電梯保養維護廠商？他要求市府要全面稽查廠商，杜絕借牌轉包保養的惡習。

都發局長黃文彬說，台中市現有9家合法的專業機構在核發升降設備許可證照，合格的電梯專業保養維修廠商有57家，機械停車設備專業廠商有22家；至於專業技術人員足不足夠一事，台中市每年要發放2000張升降設備許可證，應檢查的電梯設備約是4萬5000部左右，所以應有920位領有專業證照的技術人員在台中市進行維修保養，而台中市現有的專業技術人員1463人，人數是足夠的。

黃文彬強調，廠商到社區保養電梯時，管委會應檢視其合格證照，才能進行維修保養，市府也會委託專業機構加強對業者抽查，目前已將比率由5~10%提高到7~12%，增加了2%，如有查獲不合格業者，將廢止其執業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法