看起來沒啥！電動機車進廠 她一看報價嚇到直接換新車

一名女網友在臉書PO文，表示先前就聽說某牌電動機車維修費用驚人，但當她因撞車，真的前往車廠修車看到維修報價單時，仍然大吃一驚，最後更決定直接放棄維修轉買新車。（擷取自爆怨2公社）

2021/08/30 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書PO文，表示先前就聽說某廠牌電動機車維修費用驚人，但當她因撞車，真的前往車廠修車看到維修報價單時，仍然大吃一驚，最後更決定直接放棄維修轉買新車。

原PO今日在臉書「爆怨2公社」PO文，表示先前就聽說某牌的電動機車維修費用驚人，但是她真的沒想過可以貴成這樣。她不小心撞車需要修車，先打給保險員，聽對方說大概要7萬8之後，她又跑到車廠去看對方報價。

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女網友表示，「明明車子看起也沒有很嚴重呀」，但沒想到，報價單一出，只見上面琳瑯滿目，有幾十樣零件需要更換，連工帶料，總共要價7萬8813元，讓她嚇得直呼：「直接放棄維修換機車了...再買XXX我是小狗」。

最後，原PO也說，如果騎某牌，「請用肉體好好保護他，這次是我錯了讓他保護我，所以才有這麼高的維修金額，你就安心退休吧下一台我不會再買你了」。

貼文下方，網友紛紛表示「這就是高科技的代價嗎......也太驚人的維修費了」、「本來想買的 被你又勸退了」、「以後在路上遇到要離遠一點了，不然要是不小心與這個品牌的機車發生擦撞，真的只能被宰了」、「維修費用可以買一台油車了」、「如果一般油車撞到要修快八萬的程度，騎車的人應該已經在加護病房吧！」、「都換到車架總成了，我還以為被砂石車撞過」、「沒信仰不要騎電動車，電動車不是凡人能騎的」。

原PO貼出維修報價單。（擷取自爆怨2公社）

報價單連工帶料總共要7萬8813元。（擷取自爆怨2公社）

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