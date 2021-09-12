外國政要「非藍即綠或紅」？ 松田康博點出台灣有趣傾向

台灣日本研究院10日舉辦國際論壇，圓桌論壇階段邀請日本東京大學教授松田康博（右上）、川島真（右下）與南韓首爾大學教授教授南基正（左下）透過視訊發表。（記者楊丞彧攝）

2021/09/12 00:32

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣日本研究院10日正式成立，同時舉辦國際論壇，東京大學教授松田康博透過視訊表示，台灣普遍有將日本政治人物、甚至是全球的政治人物都貼上「藍、綠、紅」標籤的傾向，但松田康博想提醒台灣讀者與閱聽人，日本的政要與學者立場沒這麼單純，不適合輕易貼上親哪方的標籤。

台灣日本研究院10日在政治大學舉行成立大會，同步舉辦「地緣科技下的東亞外交情勢與日本研究」國際論壇，邀請台日韓等國知名學者參與發表，東京大學教授松田康博也透過視訊分享「如何解讀來自日本的政治外交新聞」。

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松田康博指出，台灣華語圈呈現的日本政治外交新聞有四大特徵，第一是對日本有相當固定的形象，第二是對日本有「小美國」誤解的傾向，第三為常常忘記台日並無邦交，但日中有正式外交關係，四則是僅從對台或對中關係視角觀察日本政治外交的傾向。

松田康博提到台灣一個有趣的傾向，就是會將日本或者全世界的政要，都分類為「某某某是親台派」、「某某某是親中派」、「某某某跟國民黨親近」來加以理解。但松田康博提醒，日本的政治人物、官僚、學者等的立場，並不適合被如此簡單分類，很多更是被個人的經驗、國內政治因素、甚至是對其他國家的關係等因素所左右。

松田康博建議，在觀察外國事務之際，首先得意識到自身所處的社會有著怎樣的成見，其次是了解其內政上的要素與制度上的制約。理解日本政治制度的特徵以及自己的成見，據此調整以解讀許多偏向於不正確的報導。對於日本人而言，以上的做法於看待台灣的報導時也完全適用，相互理解是最基本的。

至於被問到平常都看哪些台灣媒體？松田康博說，雖然並不是每天都一直在看，不過他會看的有自由時報、聯合報、中國時報、風傳媒、新頭殼……，幾乎涵蓋各種立場的傳統與網路媒體。

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