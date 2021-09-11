中央討論莫德納混打BNT 柯文哲又罵：疫苗政策雜亂無章

台北市長柯文哲主持防疫記者會。（台北市政府提供）

2021/09/11 17:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內陸續有各廠牌疫苗到貨，莫德納疫苗卻沒下文，中央流行疫情指揮中心討論莫德納混打BNT疫苗的可能性。對此，台北市長柯文哲今在防疫記者會表示，他對疫苗不想抱怨太多，但就是雜亂無章，完全沒有計畫，現在也不想罵了，中央多少疫苗給北市，北市就認真打完。

柯文哲說，他對疫苗實在是不想抱怨太多，就是雜亂無章，完全沒有計畫，他之前也已經講過，如果是很窮的國家2劑都打AZ疫苗，因為最便宜，儲存標準只要2至8度C，英國發明人還放棄專利，AZ疫苗是2塊美金，就可以在市面上賣，儲存條件最簡單。

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柯文哲還說，「如果說我們是個窮的國家，這兩劑就打AZ」，如果不是很窮，但是也不想花那麼多錢，就第一次打AZ 、第二次BNT或是莫德納，如果像日本，AZ都買了，後來覺得要品質高一點，AZ都不打，全部都打莫德納或打BNT。

但柯文哲表示，其實台灣有一很大的問題，為什麼不同的年齡打的疫苗不一樣，75歲以上打AZ，65歲到70 打莫德納，根本也沒什麼科學根據，「我知道為什麼，就是有什麼打什麼，人家施捨我們什麼就打什麼。」

柯文哲說，他現在也不想罵了，反正疫苗來，幫中央打完就是了，自己就看著辦，中央多少疫苗給台北市，北市就認真打完，只能做到這樣。

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