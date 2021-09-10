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    打第2劑代表疫苗夠？ 柯文哲酸：沒人關心蘇貞昌打不打得到

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝台北市政府YouTube頻道）

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝台北市政府YouTube頻道）

    2021/09/10 17:39

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內疫苗持續擴大施打，行政院長蘇貞昌昨天說，「我打第二劑疫苗時，代表台灣疫苗很夠了」。對此，台北市長柯文哲今天酸說，對於打不到疫苗的民眾來說，是關心自己能否打得到疫苗，不會關心蘇貞昌打不打得到疫苗。

    柯文哲今天下午主持防疫記者會時說，執政者自己要處理的問題，對於國際疫苗不足，台灣在世界經濟體的排名大概在22，台灣不是小國，是中等國家，不管比軍事力量和經濟體，都是中等國家，但很難理解到底發生什麼事，把全世界打第一劑的覆蓋率按照排行榜，我們排第幾？打滿兩劑排第幾名？

    他說，據他所知，如果算第二劑的覆蓋率，台灣排名是140多名，但「我們在世界經濟體排名不是20到22名嗎？為何疫苗排到100多名」，他無法理解。

    柯文哲說，他對疫苗的主張，疫苗是想打的都可以打兩劑，按疫情狀況，50歲以上或慢性病，再打第三劑，理由是得病死亡率比較高，用打疫苗來造成全體免疫，降低防疫管制。

    他還說，至於以後是不是每年都要打，就不知道了，但疫苗上市才不到幾個月，面對全新世界和挑戰，無法預測將來怎麼做，現階段就是疫苗全部打兩劑，管制放寬，生活盡量正常。

    再批中央：與其花8400億 不如疫苗買來打一打

    柯文哲強調，台北市是盡量不要受疫情所控制，他要求市政推動不准受到干擾，寧可拉一批人來做防疫，但還是耗掉很大能量，不論中央或地方都耗掉很大力量在防疫，所以，政府與其花8400億元，不如疫苗買來打一打，不是就解決了，搞得大家這麼痛苦。

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