阿富汗事件後 學者：美國重心轉移印太、不再認為中國會自然民主化

東吳大學政治系助理教授陳方隅（左）對於阿富汗事件後的美中台關係指出，美國戰略重心轉移到印太地區，對中國看法也出現典範轉移，不再認為中國會自然而然民主化。（記者王藝菘攝）

2021/09/11 13:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨今天舉行「國安與兩岸情勢」系列座談會，東吳大學政治系助理教授陳方隅對於阿富汗事件後的美中台關係指出，美國戰略重心轉移到印太地區，對中國看法也出現典範轉移，不再認為中國會自然而然民主化。

民進黨今天在台大校友會館舉行「國安與兩岸情勢」系列座談會，主題為「東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前駐美政治組長趙怡翔與民進黨連江縣黨部主委李問與談。

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陳方隅會中分析阿富汗事件後的國際形勢與美中台關係的影響，陳方隅指出，從911發生後至今20年，美國的戰略重心將轉移回印太地區，對中國的看法也出現典範轉移，世界觀有根本性的轉變，20年前國際上認為要讓中國成為負責任的國際行為者，大家一起發大財，現在美國已經正式定調這一套不適用，今年5月白宮國安會印太事務協調官坎貝爾就指出，不再認為跟中國多交往，中國就會自然而然自由化民主化。

陳方隅認為，有2個最重要的結構因素造成美國戰略重心轉變，也就是電動技術讓美國石油方面不再依賴中東地區，中國在全世界的戰狼外交挑戰美國霸權地位。

對於美中台國際情勢接下來如何發展，陳方隅認為，可以從美國內部政治來觀察，阿富汗事件後有的媒體會說美國撤軍是拋棄盟友或外交政策有所收縮，這樣的說法忽略美國外交政策受到一連串不同部門之間彼此激盪才形成，對於阿富汗的撤軍，幾乎民意、政策圈智庫和國會議員都一致認為要撤軍，幾乎沒有人反對撤軍，看到的批評是認為撤軍方法不對，而且現在就連商業界也提出在中國投資要小心，中國有高度政治風險，這樣的大方向他認為會持續，因為中國持續挑戰美國。

針對美國撤軍阿富汗後對中國有什麼影響？陳方隅表示，7月份中國外交部長王毅就跟塔利班代表見面，顯示中國早就有佈局要跟塔利班見面，但是對中國來說不確定性也蠻高的，因為之前有美國駐軍壓住恐怖主義，但是現在有很多不受控制的恐怖份子，中國也會擔心新疆區域局勢會不會受到影響，對中國的影響可以說是「短多長空」，短多的部份是中國可以大力炒作疑美論，批評美國能力不足，放棄盟友等等，長期來說則會擔心區域發展。

至於美國當前主要重心，陳方隅指出，美國現在要把重心放在印太地區並和中國競爭，美國從中東地區抽身後把資源配置印太區域，這部份相信會持續，而拜登總統日前主動打電話給習近平，批評中國每次派出來的外交人員都只會念稿，從談話也可以看出是朝向與中國競爭。

而台灣可以從阿富汗情勢學到什麼？陳方隅說，以台灣防衛體系來說，阿富汗政府之所以沒有抵抗能力，是因為後勤和作戰體系沒有建立，沒有建立持續戰鬥機制，台灣的作戰系統是否可以支撐將來有可能的衝突就要加以注意。

會前陳方隅接受媒體訪問時表示，拜登和習近平日前通話意義，在於拜登對中國不滿，外交層級的官員交流都沒辦法達到實質效果，所以拜登才決定自已打電話給習近平，白宮聲明是要管理美國和中國競爭態勢，美國主動出牌，競爭狀態但是不想演變成美中衝突，所以不是此通話不是給美國台階下，而是給中國台階下。

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