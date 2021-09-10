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    雲林文旦北上促銷 游錫堃、張麗善同台挺柚農

    立法院游錫堃（右三）、雲林縣長張麗善（右二）及多位朝野立委，10日共同出席「雲林柚是相聚甜蜜食嗑」記者會，為雲林文旦推廣促銷。 （記者劉信德攝）

    立法院游錫堃（右三）、雲林縣長張麗善（右二）及多位朝野立委，10日共同出席「雲林柚是相聚甜蜜食嗑」記者會，為雲林文旦推廣促銷。 （記者劉信德攝）

    2021/09/10 12:52

    〔記者簡惠茹／台北報導〕中秋節即將來臨，立法院長游錫堃今天出席雲林文旦行銷記者會，為支持受到疫情影響的農民，協助促銷農產品。游錫堃表示，最近疫情仍嚴峻，大家都很辛苦，希望大家利用中秋佳節自用或送禮的機會協助促銷，支持農民。

    游錫堃今天上午受邀出席在立法院舉行的「雲林文旦行銷記者會」推廣展售會，雲林縣長張麗善、國民黨立委林文瑞、洪孟楷、蔣萬安、吳斯懷、葉毓蘭、吳怡玎、賴士葆和林德福等人今天都到場為農民加油。

    游錫堃首先連讚五次雲林文旦好吃，他說，對於張麗善大力推薦的雲林文旦不但美味還兼具美容效果，游錫堃補充，其實文旦還有一個較少人知道的「健身」功效，打趣現場無論是林文瑞還是張麗善，以及所有來自雲林的鄉親朋友們都沒有鮪魚肚，身材非常健美，就是因為吃了雲林文旦，不僅美容還幫助消化，讓他也迫不及待想要好好地品嚐一下雲林文旦。

    游錫堃表示，最近疫情仍嚴峻，大家都很辛苦，他希望大家多多支持農民，利用中秋佳節自用或送禮的機會協助促銷，讓雲林文旦賣得更好，柚農可以過更好的日子。

    張麗善指出，感謝王彩樺、王中平實地到過果園參觀後，幫助農民向大家推薦雲林文旦，雲林縣文旦種植面積約245公頃，年產量約6000公噸，文旦是健康的水果，希望大家多多支持。

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