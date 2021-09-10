質疑疫苗採購不足 高虹安：政院僅在年度預算編120億元

立法院今天就開議日期進行朝野協商，民眾黨團在協商前召開記者會，希望能在14日、下週二時，立法院就能開議。（民眾黨團提供）

2021/09/10 13:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今天就開議日期進行朝野協商，民眾黨團在協商前召開記者會，黨團副總召高虹安強調，台灣目前的疫苗覆蓋率第一劑雖破5成，但第二劑僅4.9％，但行政院送到立法院的追加預算，原本8400億元，只剩1600億元額度，1600億元中卻沒有看到再追加任何疫苗採購的預算，而只是在年度預算裡面增加120億元疫苗採購，這個數字遠遠不夠，其他國家已在搶第3劑、第4劑，她呼籲政府要加強採購政策，並考慮繼續開放民間採購疫苗專案。

民眾黨團總召邱臣遠表示，黨團將要求疫苗調閱小組提升到院級，同時就疫苗採購、台鐵檢討與勞保改革、萊豬進口，要求行政院提出專案報告，希望能在14日、下週二時，立法院會開議，讓行政院長蘇貞昌及各部會首長進行報告與備質詢。

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邱臣遠指出，這個會期有相當多重大議案，包括明年度總預算、特別預算等，還有很多民生議題要處理，此外，憲改是本屆立委的歷史任務，如果在時間上與程序上，本會期不啟動修憲委員會，恐怕來不及處理，他呼籲藍綠要放下歧見。

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