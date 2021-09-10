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    高雄與京都簽署協定書 擴大城市交流、深化台日友誼

    高雄市長陳其邁（左）透過視訊，跨海與日本京都市長門川大作（右上），簽署「高雄協定書」。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（左）透過視訊，跨海與日本京都市長門川大作（右上），簽署「高雄協定書」。（記者葛祐豪攝）

    2021/09/10 11:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市地名據說來自京都市右京區的「高雄地區」，在台日友好下，高雄與日本京都今天透過視訊，簽署「高雄協定書」，雙方未來將在藝能、文化藝術、旅遊、產業和教育等方面，擴大交流。

    高雄市與日本京都市，今天上午於高雄市歷史博物館舉辦「高雄協定書」簽署儀式，高雄市長陳其邁、日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次，透過視訊與台灣駐日代表謝長廷、日本京都市長門川大作，跨海簽署協定書，宣示雙方在產業、觀光、文化、運動等領域推展互動交流，持續深化台日友誼。

    謝長廷致詞時表示，台日交流密切，高雄協定書別具意義，可望促進雙方經貿、體育更進一步交流，高雄與京都均是各具魅力的城市，雙方未來將擴大合作。

    京都市長門川大作強調，高雄市地名據說來自京都市右京區的「高雄地區」，2016年起，高雄市觀光局與眾多高雄市民，訪問京都的「高雄地區」，京都市高雄地區也有許多人拜訪高雄，雙方以馬拉松、棒球進行交流，未來將進一步推動傳統藝能、文化、藝術、旅遊、產業和教育等廣泛交流。

    陳其邁致詞時說，「高雄協定書」的簽署，將是未來高雄與京都進一步擴大合作的重要基礎，為兩市的交流寫下新的一頁，感謝門川市長、謝長廷代表的共同努力。

    陳其邁也說，高雄與京都的緣分，早在百年前，以京都市右京區高雄山為名進行改制時，即結下了雙方在歷史上深厚的羈絆。高雄也遺留許多日本建造的歷史建築，如近期將回歸定錨的高雄驛、六龜的池田屋、華族大谷光瑞的逍遙園等，都是台日之間的文化資產與歷史記憶。

    陳其邁也感謝日本的政府及國民，除了長年支持台灣參與國際社會，更在台灣Covid-19疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共340萬劑疫苗，「這份雪中送炭的恩情，台灣人民一定會永遠記得。」

    高市府行政國際處指出，日本台灣交流協會將2021年定位為「日台友情年」，市府也響應推出「日台友情×高雄」系列活動，將9月定調為高雄的「日台友情月」，高雄歷史博物館也舉辦「往返島嶼─1930台日旅情特展」，展出至11月7日。

    台灣駐日代表謝長廷（右上）透過視訊祝賀簽署「高雄協定書」，左起分別為日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次、高雄市長陳其邁、南六企業董事長黃清山。（記者葛祐豪攝）

    台灣駐日代表謝長廷（右上）透過視訊祝賀簽署「高雄協定書」，左起分別為日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次、高雄市長陳其邁、南六企業董事長黃清山。（記者葛祐豪攝）

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