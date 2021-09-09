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    首頁　>　政治

    顏寬恒擔任罷免陳柏惟義工 台灣基進火力全開砲轟

    顏寬恆宣布以義工的身分參與罷免團體，引爆基進火力。（記者王榮祥翻攝）

    顏寬恆宣布以義工的身分參與罷免團體，引爆基進火力。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/09 00:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前立委顏寬恒發文宣稱要當罷免義工！引爆台灣基進火力全開，質疑全國都在防備Delta，阿寬只在乎他的政治趴？並指國民黨內部流行逆淘汰、劣幣逐良幣，大家都很熟悉。

    前立委顏寬恒今透過臉書，宣布將以義工的身分參與罷免團體（罷免立委陳柏惟）活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，他都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。

    台灣基進新聞部主任張博洋質疑，當全國都在防備Delta病毒，「阿寬」只在乎他的政治趴？他向阿寬喊話，宣布當個防疫志工，都還比較有加分的效果吧？

    台灣基進新聞部副主任陳子瑜認為，國民黨內部流行逆淘汰、劣幣逐良幣，大家都很熟悉，這是國民黨員默許的，不能怪人；但有人硬要把這股風氣吹向中二選區，就真的是把台中市民當北七。

    擔任立委陳柏惟團隊執行長、也是台灣基進組織部主任的李雨蓁指出，對於顏前輩發文實在感到驚嘆，一方面是內容與罷免團體文章高度重疊；另一方面是對於顏寬恒認知、如何做好立委的自信心感到佩服。

    李雨蓁提及，翻閱過去紀錄，顏寬恒前輩曾在第8屆第7會期中，被評選為低質詢率立委，與蔡正元、許淑華、吳育昇和謝國樑是低質詢率同班同學，當年顏前輩在司法法制委員會有14次質詢機會，質詢過2次、質詢率14.3%，還輸給吳育昇的21.4%。

    難道這就是當個好習氣立委必備的條件嗎？這樣的標準恕她無法接受，過去低質詢率的委員痛失席次，就說要為了鄉親跳出來當罷免現任立委的義工，這哪是甚麼罷免，這根本就是霸凌！

    陳子瑜認為顏寬恆當個防疫志工，都還比較有加分效果。（記者王榮祥翻攝）

    陳子瑜認為顏寬恆當個防疫志工，都還比較有加分效果。（記者王榮祥翻攝）

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