條子鴿「涉案黑歷史」曝光！昔日同僚爆：不敢提「當過電信警察」

新黨台北市議員侯漢廷辦公室副主任酈俊睿（見圖）以筆名「條子鴿」在臉書發文惹議，今（8日）在臉書被過去的同僚爆料，酈不敢提當過電信警察，原因是當時曾涉犯圖利被檢警調查，只是最後未據起訴。（資料照）

2021/09/08 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕新黨台北市議員侯漢廷辦公室副主任酈俊睿以筆名「條子鴿」在臉書發文惹議，今（8日）被過去的同僚在臉書爆料，酈俊睿不敢提自己當過電信警察，原因是當時涉洩密，曾遭檢警調查，最後「未據起訴」。

「台獨機關槍」李柏璋在臉書表示，這幾天有幾位「波麗士大人」傳來訊息，聊到「條子鴿」酈俊睿，當中還包括曾和「條子鴿」當過同事的員警爆料，「條子鴿」個人經歷洋洋灑灑寫了一大堆，唯獨不敢寫十幾年前曾在電信警察隊服務過，因為當年曾涉「電信洩密案」遭檢警調查。

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台灣高雄地方法院93年訴字第2967號刑事判決顯示，蕭姓徵信管道業者民國92年透過張姓同業協請李姓男子，透過不詳方式，委託交通部電信總局電信警察隊第一中隊隊員李嘉至、酈俊睿查詢指定人士通聯資訊，李、酈兩人在未出具公文的情況下，向電信業者取得電磁紀錄，在轉交給李姓男子。

這份刑事判決記載，酈俊睿涉犯圖利、公務員洩漏國防以外的秘密文書、消息罪，宜由檢察官另行偵辦；台灣高等法院高雄分院100年上訴字第1722號刑事判決則載明，酈俊睿在該案中「未據起訴」，因此後續並無刑責。

許多網友知悉此事，紛紛留言指出「好丟臉，真的很好意思出來寫書呢」、「撒謊信手拈來，臉不紅氣不喘」、「屁股這麼髒，難怪早早退休了...只是怎麼還敢這麼高調做人」、「整個人都假的吧」、「條子鴿的人生真精彩啊」，網友發現，現在條子鴿的臉書已不對大眾開放留言，「條子鴿已限制哪些人可回應貼文」。

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