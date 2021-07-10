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    桃園台北疫調無法吻合？ 黃珊珊：不知道桃園資料哪裡來的

    台北市副市長黃珊珊今天說，案14860是6月28日陽性確診，桃園一直說30日，不知道他們資料哪裡來的。（台北市政府提供）

    台北市副市長黃珊珊今天說，案14860是6月28日陽性確診，桃園一直說30日，不知道他們資料哪裡來的。（台北市政府提供）

    2021/07/10 18:55

    〔記者郭安家／台北報導〕智慧穿戴大廠Garmin桃園龜山廠有員工確診，桃園市長鄭文燦說，此案源頭是6月30日確診的案14860，而案14860的先生（案15108）沒被台北市政府匡列，繼續到新竹工作。而北市府昨說案15108在6月28日就被匡列居家隔離，與桃園所述源頭30日的時間，無法吻合；副市長黃珊珊今天說，案14860是6月28日陽性確診，桃園一直說30日，不知道他們資料哪裡來的。

    黃珊珊說，案14860匡列時，同時匡列她的先生案15108，案15108在28日就列居家隔離，並採精準疫調，7月2日將案15108安排採檢，7月2日發現PCR陽性，所以也列為確診者。

    黃珊珊說，之後進行案15108的疫調，並匡列他的親兄弟案15170，15170當時沒被匡列，可是桃園工作的案15207桃園確診患者（Garmin龜山廠確診員工案15245的父親，7月7日確診），在6月24日時已身體不舒服，25日沒到新竹工地，所以案15108被匡列時，Garmin確診員工的父親案15207沒被匡進去，桃園相關衛生單位，應該很清楚，他沒到工地工作，沒匡列很正常。

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