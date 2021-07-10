揭密阿中3+11決策 管碧玲喊話︰台灣將重返最強防疫國

民進黨立委管碧玲指出，台灣擁有控制能力的超強部隊，完成疫苗群體免疫後，能回到「全世界最強的防疫國家」。（圖翻攝自管碧玲立委臉書）

2021/07/10 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕台灣5月中旬爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，外界將矛頭指向中央放寬機組員「3+11」的隔離政策，指揮官陳時中也指出：「整體我負最後的責任」，對此，民進黨立委管碧玲稍早發文聲援阿中部長，認為台灣擁有控制能力的超強部隊，完成疫苗群體免疫後，能回到「全世界最強的防疫國家」。

根據本報報導，對於「3+11」被視為疫情破口，陳時中於7日再度澄清整個過程，他說，原本就是「3+11」，後因有機師染疫而把整個防疫升級，用意在確保整體管理是不是合乎要求，在對外站加嚴管制，並監督航空公司有無落實後，經過大規模的PCR檢驗都是陰性，且考慮管理已上軌道，因此才逐步放鬆。

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對此，民進黨立委管碧玲稍早也於臉書發文，指出「人和病毒打仗，抵擋了五百多天，終於被病毒攻破！」，她以被印度、英國變種病毒攻破的疫情狀況當標準，指出台灣扳回劣勢的戰力是「創造紀錄的強」；此外，儘管疫苗覆蓋率偏低，卻因疫情控制能力強，讓狀況以最快的速度趨緩。

管碧玲表示，各國雖達到群體免疫，卻再度淪陷，說明了沒有這個部隊的戰力，光追求群體免疫還是不夠，我們先擁有控制能力的超強部隊，再來完成疫苗的群體免疫，她預測，最後台灣會回到「全世界最強的防疫國家！」

管碧玲也說，台灣是總體防疫戰力超強的部隊，只輸過一次小戰役，主帥一面迎敵作戰，一面被咎責下台，明明最後還是能打勝戰，為何要陣前換將？而輸掉的那場戰役，是為了維持維持出口貿易所需的國際運輸，錯誤是「違規的個人」，同樣的戰術，只有一家公司的管理出問題，就要求主帥負責，是她所不認同的。

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台灣5月中旬爆發武漢肺炎疫情，外界將矛頭指向中央放寬機組員「3+11」的隔離政策，管碧玲也將阿中部長的心路歷程製圖，娓娓道來他的決策過程。（圖翻攝自管碧玲立委臉書）

管碧玲提到，不能因為一次小戰役失利，把最終還是能打贏抗疫戰爭的主帥給換掉，這是她所不認同的。（圖翻攝自管碧玲立委臉書）

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