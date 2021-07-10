外交部發言人稱「中華民國台灣」 國民黨：公務員不該隨民進黨玩「假台獨」

外交部發言人歐江安稱「中華民國台灣」是一個主權國家，國民黨質疑，歐江安身為中華民國的公務員，應該依憲施政，維護憲政秩序穩定，確保國格能夠彰顯，不該隨民進黨大玩「假台獨」。（資料照）

2021/07/10 11:51

〔記者施曉光／台北報導〕針對美國白宮國安會印太事務協調官康貝爾日前表態「美國不支持台獨」後，外交部發言人歐江安回應「中華民國台灣」是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部分，國民黨發言人洪于茜今日質疑，關於中華民國國號、領土現狀及未來方向，憲法增修條文早已明定，歐江安身為中華民國的公務員，應該依憲施政，維護憲政秩序穩定，確保國格能夠彰顯，不該隨民進黨大玩「假台獨」。

洪于茜表示，民進黨現在是中華民國的執政黨，外交部身為中華民國的公務機關，歐江安身為中華民國的公務員，都應依憲施政，維護憲政秩序穩定，確保國格能夠彰顯，但民進黨黨綱至今仍然將「獨立建國」列為首要主張，「台灣前途決議文」所稱「固然依目前憲法稱為中華民國」的陳述，都將中華民國置於前途不明的模糊地位。

請繼續往下閱讀...

她認為，外交部的說法，基本上呼應了這種模糊的傾向，讓外界無所適從，不但持續侵蝕中華民國憲法下的政治基礎與社會共識，衝擊兩岸既有的政治對話基礎，更無法取信於美國等關心兩岸關係的友邦，也讓長期建立的信任逐漸走向瓦解危機。

洪于茜說，執政黨若執意將獨立建國的主張投射在外交事務，將讓身處一線的基層外交人員無所依循，在推動外交事務時更為艱困，她相信外交人員皆以中華民國代表的身分處理對外關係，並以身為中華民國外交使節為榮，在常人口語上，要強調中華民國或強調台灣，或基於個人感情偏好可以有所不同，但是在體制上，必須遵循憲法明定的國號，而不是以口語擅改國號。

她還說，「歐江安，身為專業外交人員就不該隨著執政黨大玩假台獨。政府自己不愛國，如何讓人民愛國？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法