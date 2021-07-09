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    民進黨8立委聯合聲明 籲取消夏季電價、凍漲油價

    8名民進黨正國會立委今天發出聯合聲明，呼籲台電7月維持取消夏季電價、中油即刻凍漲油價，讓民眾感受到政府和人民站在一起。（資料照）

    8名民進黨正國會立委今天發出聯合聲明，呼籲台電7月維持取消夏季電價、中油即刻凍漲油價，讓民眾感受到政府和人民站在一起。（資料照）

    2021/07/09 17:27

    〔記者簡惠茹／台北報導〕三級警戒將持續到7月26日，8名民進黨正國會立委今天發出聯合聲明，呼籲台電7月維持取消夏季電價、中油即刻凍漲油價，讓民眾感受到政府和人民站在一起。

    中央流行疫情指揮中心昨天宣布三級警戒持續至7月26日，民進黨立委吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳瑩、陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應今天發出聯合聲明，呼籲政府應苦民所苦，7月電價維持取消夏季電價、油價凍漲，讓人民在最基本的民生需求上，普遍感受到政府對民眾配合防疫的感謝。

    電價部分，聲明表示，實施夏季電價的用意，是以價格差異引導民眾節電，降低用電尖峰負載，但是三級警戒延長之後，民眾開始分流、居家辦公，配合防疫的作為下，不應讓夏季電價成為民眾額外負擔，因此呼籲在用電無虞的前提下，台電7月應維持取消夏季電價。

    油價部分，聲明指出，中油回應已設有「緩漲機制」，但此緩漲機制，是95無鉛汽油漲至30元以上才吸收部分漲幅，這仍有許多不足之處，台灣目前情況特殊，經濟活動改變，一般民眾用車需求用途為必要之通勤、基本必需品的出門採買，因此應有更積極的作法，即刻凍漲油價，維持95無鉛汽油每公升29.7元，讓人民有感。

    聯合聲明指出，三級警戒延長至7月26日，代表7月至少有8成以上的天數，民眾仍處於不便之中，行政機關應有更積極且主動的政策，讓民眾感受到政府和人民站在一起。

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