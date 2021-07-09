柯文哲批環南市場記者會遭設局 蘇貞昌：疫情往好的發展最重要

行政院長蘇貞昌今前往台南玉井視察，會前也針對時事發表談話。（記者吳俊鋒攝）

2021/07/09 11:14

〔記者吳俊鋒、萬于甄／台南報導〕針對台北市長柯文哲聲稱環南市場爆確診，中央與地方開記者會是「設局」、「義和團」，對此，行政院長蘇貞昌表示，這部分指揮中心已有詳細回應，民眾也有看到事實情況，如今，疫情獲得控制，往好的發展最重要。

蘇貞昌表示，當市場群聚爆發時，立刻指派衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花以及醫福會執行長王必勝到場，相關作為同步進行，而現在疫情獲得控制，往好的發展最重要。

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此外，柯文哲嗆紓困8400億元是亂花錢，蘇貞昌強調，所有人民的納稅錢，政府會小心謹慎有效運用，更受立法院的監督，就以前瞻預算來說，若非及早安排相關水利措施，此次百年大旱各地早就該限水、無水可用，而地方政府更是不分黨籍積極爭取各地基礎建設。

蘇貞昌也指出，在立法院內許多立委也支持相關預算，並嚴格監督，最後通過的預算一分一毫都是用在地方、用在人民的身上。他也喊話，不要有太多不了解現況、不了解人民的需要，希望大家可一起合作，才是國家進步的基礎。

另外，近期朝野同聲呼籲政府油電凍漲，蘇貞昌也說，政府對於油價有一個運作10幾年的機制，當油價下跌時，會讓民眾很有感，但現在油價上漲時，政府會依照機制，同時相關成本也會由政府與中油吸收，但會顧及民生，隨時盯緊油價進展，做最好的因應。

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