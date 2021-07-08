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    洪秀柱打科興疫苗大讚中國 網友酸：新加坡都不承認你還打

    前國民黨主席洪秀柱赴中國準備參加海峽青年發展論壇，今天在浙江接種中國科興疫苗，錄製影片力讚中國「保護實在太周到了」。（翻攝網路）

    前國民黨主席洪秀柱赴中國準備參加海峽青年發展論壇，今天在浙江接種中國科興疫苗，錄製影片力讚中國「保護實在太周到了」。（翻攝網路）

    2021/07/08 21:19

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱赴中國準備參加海峽青年發展論壇，她今天在浙江接種中國科興疫苗，錄製影片在頭條號、抖音等網路平台宣稱她打了科興疫苗第一劑，力讚中國「保護實在太周到了」；但也有大批網友留言嘲諷說，「新加坡都不承認了科興疫苗你還打」、「你高興就好，管你打什麼東西」。

    洪秀柱指出，北京科興都是認證的！她本來打針都怕痛，結果一點都不痛，而且非常順利，非常的感謝，打的是國際認證的疫苗，「我非常有信心」。

    洪秀柱說，有人會覺得奇怪，如果現在她在台灣的話，其實也可以打莫德納或者輝瑞BNT疫苗，可是為何會到大陸來打呢？第一、7月下旬要參加青年發展論壇，既然要來了而且還要隔離，就到這邊一起來打個疫苗，順便也是幫那麼缺疫苗的台灣，省了一劑也是好事！

    不過，關於備受「柱柱姊」肯定的科興疫苗，新加坡衛生部7日宣布，不承認中國科興生物公司的疫苗納入星國COVID-19疫苗接種數據。而網友也留言大酸「新加坡都不承認了科興疫苗你還打」；另有印尼媒體報導，當地負責科興疫苗臨床試驗首席科學家也死於武漢肺炎，是否有足夠保護力備受質疑。

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