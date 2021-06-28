洪秀柱赴中參加論壇 將打中國疫苗稱「有信心」

國民黨前主席洪秀柱。（資料照）

2021/06/28 10:45

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱今在臉書發文表示，他正在中國檢疫隔離中，為7月的第4屆海峽兩岸青年發展論壇做準備，洪秀柱也透露，她會藉此機會在中國接種通過WHO認證的疫苗，對疫苗品質有信心。

洪秀柱今在臉書發文表示，她目前正在大陸檢疫隔離中，為7月的第4屆海峽兩岸青年發展論壇做準備。

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洪秀柱說，去年開始，疫情使得本就冰凍的兩岸關係變得更加緊張，越是如此更要加強民間交流、增進兩岸的相互理解，免得在有心人士的操弄下，激化兩岸對立、使得台灣更陷險境。

洪秀柱表示，她去年到杭州舉辦第3屆青年發展論壇時，就已深刻感受到大陸防疫措施的嚴謹，近來變種病毒肆虐，大陸除了嚴格落實入境檢疫、入境普篩之外，入住防疫旅館的旅客，每3天就要做一次篩檢，可見防疫力度又加強了許多。

洪秀柱說，自從5月台灣疫情爆發之後，她曾率先表達願意向大陸爭取疫苗，大陸當局也表示願捐助醫療設備及疫苗，非常感謝包括大陸及世界各國在內，所有願意對台灣伸出援手的善意與關懷。

洪秀柱指出，她對台灣至今仍為疫苗的問題爭執不休「十分難受」，如果政府真的做到「超前佈署」，提前準備好疫苗的採購，相信台灣社會根本不會像如今這般缺乏疫苗，更不會為了「特權接種疫苗」、「施打何種疫苗」、這些問題爭執不休。

洪秀柱表示，讓國人盡速施打疫苗，本應是政府的責任，更是每位國人的基本權利，現在台灣正遍嘗因「政治防疫」所帶來的苦果：疫苗短缺、爭打殘劑、本土感染、高死亡率、變種病毒傳入及紓困問題等，令人難過也令人憂心。

對於外界關心她是否會在中國接種疫苗，洪秀柱坦言「當然」，她會藉此機會在大陸接種通過WHO認證的疫苗，「我對大陸的疫苗品質也有信心」。

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