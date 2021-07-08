32年前用地徵收案違失 監院糾正公路總局、桃市府及內政部

桃園市省道台1甲線與台4線交叉路口航照圖。（監察院提供）

2021/07/08 21:28

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園市三民路三段、復興路交叉口徵收用地，監委施錦芳調查發現，該案除一再補辦徵收土地及漏未徵收地上建物，致衍生徵收補償不公，事後竟又訴請拆屋還地、給付不當得利與土地租金；且內政部也有失土地徵收中央主管機關的職責與客觀中立立場。監察院通過糾正交通部公路總局、桃園市政府及內政部。

施錦芳指出，交通部公路總局（原台灣省政府交通處公路局）於1988年間辦理「省道台一、四線經桃園縣龜山鄉、桃園市都市計畫區第一期公共設施保留地工程」用地徵收，因漏未徵收42筆道路用地，而於1990、1991年二度補辦徵收，造成同一交叉路口的道路用地，因列屬不同年度徵收案而有不同補償基準。

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施說，相隔1至3年徵收的相鄰土地，其土地徵收補償基準竟相差2至5倍，凸顯其作業草率致衍生土地徵收補償不公的民怨；另，該案徵收土地計畫書載明計畫進度為「預定1998年6月開工，1999年6月完工」，但迄今卻仍未能完成道路拓寬工程，實有違土地徵收之目的。

施進一步指出，本案1989年漏未一併徵收的建物，是於1961年4月領有建築執照，及於1964年1月辦竣建物所有權第一次登記，為土地法明定應一併徵收的建物，且於徵收前得繼續為從來之使用，但公路總局20餘年未查明妥處，更於2016年間草率提起拆屋還地並給付不當得利之訴，甚至於一審時已知悉上情，竟仍聲明要求建物權利人按月給付土地租金，實有違土地徵收法制。

此外，公路總局自1989年間徵收後，30餘年來未依徵收計畫及其使用期限，積極使用強制徵收而來的土地，並對34位被徵收人訴請拆屋還地，致使民眾提出陳情救濟爭議不斷，內政部為土地徵收的中央主管機關，未予詳查督導指正，實有失中央主管機關的職責與客觀中立立場。

施表示，由於本案道路用地自1972年都市計畫變更、1989年徵收，已歷經半世紀的爭議，現因桃市府為因應未來台鐵地下化後，將拆除三民陸橋的情事發展，已於2018年間建議公路總局修減道路用地範圍，因此，呼籲公路總局宜儘速會同桃市府及內政部，從交通需求與安全、都市發展及當地居民權益等面向，積極審慎研議，以符合土地徵收法制並消弭長期爭議。

監委施錦芳。（資料照）

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