旅遊警示紅燈！海地總統遭暗殺身亡 外交部：國人不宜前往

海地政府全力追查暗殺摩依士總統的兇手。警方宣布，涉嫌犯案的4名傭兵已被擊斃，另有2人落網，目前仍有嫌犯在逃。（路透）

2021/07/08 20:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moise）昨遭暗殺身亡，政府宣布全國戒嚴。我國派駐海地員眷、技術團和旅居僑民均平安，大使館暫採居家辦公，並暫停領務服務至7月9日。涉外人士形容，當地現在是「暴風雨前的寧靜」，各國擔憂接下來會有派系報復等情形，將繼續密切觀察情勢。外交部領務訊息今維持紅色燈號，更新當地訊息，呼籲國人目前不宜前往海地。

海地總統摩依士7月7日遇刺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moise）身受重傷，送往美國邁阿密接受治療。海地代理總理喬塞德暫代總統職務並宣布全國進入戒嚴15天，軍警等所有治安單位全力緝凶，在海國全境保持動員狀態。

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外交部今說明，根據外館回報，目前包括美國、加拿大等國大使館都已暫時關閉，我駐海地大使館人員也暫時採居家方式辦公，並暫停對外領務服務至7月9日，目前旅居海國僑民及我國派駐人員都平安。

外交部領務訊息維持紅色燈號，呼籲國人目前不宜前往海地，倘須搭機，行前務必確認班機抵離狀況後再前往機場，並隨時注意路途安全，並建議已在海地國人注意人身安全，遵守海地政府公告規定，切勿前往群眾聚集或遊行示威活動地區，避免財物外露，慎防陌生人靠近。

倘遇急難需要協助，請撥打我駐海地大使館緊急聯絡電話：（+509） 3113-4662，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心之「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095，以獲得必要協助。

涉外人士形容，首都情勢現在算是平靜，但是是「暴風雨前的寧靜」，政府在緝凶階段，要釐清是誰重金雇用這些殺手，「以往海地政局雖混亂也沒有到這個程度」。他並指出，摩依士本身也有支持勢力，接下來各國擔憂可能會有報復、暴力混亂的情形出現，9月大選能否繼續辦理還在未定之天，只能希望不要全面失控。

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