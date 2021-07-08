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    瞄準中央！新北市府：追查「3+11沒開會」、檢討醫療量能與疫苗政策

    劉和然要求中央追究3加11政策，並且應全力配合民間向外採購疫苗。（摘自市府網路直播記者會）

    劉和然要求中央追究3加11政策，並且應全力配合民間向外採購疫苗。（摘自市府網路直播記者會）

    2021/07/08 17:39

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    「3+11沒專家」打臉陳時中？ 李秉穎：過度解讀

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市今天召開「新冠肺炎防疫變會議」時，副市長劉和然發言時指，這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情已造成7百人死亡，要求追究爆發原因，是否如台大醫師李秉穎所說「開放3加11根本沒開會」，以致桃園諾富特成為破口？劉和然呼籲，國內疫苗仍然不足，希望中央不要「甩鍋」，「全力配合企業、宗教團體和熱心人士採購足夠疫苗」。

    劉和然說，新北市府團隊想在目前疫情較舒緩時，趁此機會檢視及檢討，第一、一定要把「為何造成這麼大的疫情，7百多人死亡的原因找出來」，據說李秉穎7月6日講「中央並沒有召開3加11的決策會議」，為什麼這麼重大的國家決策，不是開會來決定的？諾富特飯店造成全民破口，今天疾管署記者會宣布很多開放措施，跨部會一一說明細節，證明這次疫情非常嚴重，造成不是只有國人死亡或健康衝擊，尤其是台灣的經濟及庶民經濟大受影響，全民承擔。

    劉和然說，第二、面對疫情控制時，剛好可以檢視國內的醫療量能，這次大量確診者就受到很大衝擊，新北市已提升到的PCR檢測量能每天可達1萬5千人次，其他的縣市有沒有，中央的量能到底是多少？還有全國集中檢疫所的數量、各區醫療資源，這次都需要重新檢討。

    劉和然說，疫苗購買是重中之重，這次疫苗造成國人一些衝擊，譬如各縣市在比較誰多誰少，民眾為打疫苗用賽跑方式在搶殘劑，防止打疫苗是在防賊一樣，甚至有些國人還要組出國打疫苗，打了疫苗甚至還要被調查，組織內「為何是你先打、不是我先打？」這麼多的剝奪感、失落感和年輕人的無力感，這些點點滴滴都是中央要去面對的。

    他表示，購買疫苗，與其談論這些枝枝節節，不如盡快買足疫苗，台灣民眾獨立判斷能力很強，中央不要用甩鍋態度，不要拿不合邏輯的理由，應該趕快主動配合，盡速讓想協助的企業及宗教團體，熱心人士，不僅不要刁難，還要全力合作。

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