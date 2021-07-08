三級警戒延長》民進黨團要求開會 台中市議會12日朝野協商

三級警戒再延長，國民黨認為復會需再延後，中市民進黨要求議會開會，可採視訊，市議會12日朝野協商（記者蘇金鳳攝）

2021/07/08 16:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央流行疫情指揮中心今天雖宣佈局部微解封，但是三級警戒持續到7月26日，室內聚會依然不得超過5人，因此台中市議會及國民黨團認為應遵照中央規定，7月26日再復會，但民進黨團則要求開會，可以採視訊會議以監督市政，市議會表示，將在12日朝野協商決定。

台中市議會原本擬定中央若今天宣佈微解封，同時宣佈室內聚會不再限定5人以下，而且開放一定的人數，中市議會就可以開會，但是最後還是宣布室內聚會不能超過5人，若要開會可採取視訊，等於市議會不能開會。

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民進黨市議會黨團總召謝明源表示，雖中央宣佈三級警戒再度延長至7月26日，但是可視訊開會，因此黨團的立場要開會，採視訊方式，以監督市政。

國民黨市議會黨團書記長陳政顯表示，中央既然說3級警戒延到7月26日，只部份解封，仍規定室內聚會不得超過5人，中市議會就只能再延後復會，至於有其他縣議會曾經在三級警戒開會，究竟是依什麼規定，會請市議會幕僚去請內政部解釋。

無黨籍代表市議員陳廷秀表示，中央規定室內不能超過5人聚會，但民進黨堅持要開會，一切靜待朝野協商。

超黨派聯盟代表親民黨市議員段緯宇表示，議長張清照本來就說８月初再開，一切就依照中央的規定。

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