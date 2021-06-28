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    中市議會今決定8月3日恢復開會 民進黨反對無果

    中市議會今決定8月3日恢復開會，民進黨反對，指若中央屆時宣佈降級，會連署要求開會（記者蘇金鳳攝）

    中市議會今決定8月3日恢復開會，民進黨反對，指若中央屆時宣佈降級，會連署要求開會（記者蘇金鳳攝）

    2021/06/28 12:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於印度Delta變種病毒株已入侵台灣，台中市議會今天決定，將延至８月３日開會，議長張清照表示，印度Delta變種病毒已在台灣現踪，基於安全且不想一延再延，因此決定在停會延至8月2日，8月3日重新開會。

    對此，民進黨黨團總召謝明源、幹事長林德宇表示，若疫情能夠在7月12日後得到控制，順利解除三級警戒，民進黨團成員反對延長停會至8月2日，包括防疫紓困、交通建設在內的各項市政推動皆應上正軌，議會立法監督部門應善盡職責，做好監督建言，因此民進黨團重申主張若7月12日後疫情解封，議會應速恢復召開定期會，必要時民進黨團會提出連署要求。

    中央宣佈三級警戒延至7月12日，中市議會朝野黨團協商，國民黨團書記長陳政顯、民進黨總召謝明源、無黨籍陳廷秀及超黨派段緯宇四人代表協商，陳政顯提出８月初再開，獲得無黨籍及超黨派的支持，但謝明源則表示，要回去徵詢黨團成員意見，但是黨團議員多數反對。

    市議會今天表示，因印度Delta變種病毒入侵台灣，多數黨團都同意延至8月3日再開會，因此市議會將延至8月3日再開會。

    民進黨團總召謝明源強調，上週五已表達反對，應配合中央腳步，若市議會已決定，若中央屆時宣佈7月12日警戒降到二級，就會連署要求開會。

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