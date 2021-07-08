批線上環評侵害人民參與 賴香伶：環署不要暗度陳倉

民眾黨立委賴香伶今發新聞稿指出，目前線上會議缺乏完備法制化及配套，恐侵害人民參與權益。（賴香伶辦公室提供）

2021/07/08 12:58

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨立委賴香伶今發新聞稿指出，5月中旬全台提升三級防疫警戒後，許多原定開發案的說明會、公聽會、環評審議會議或土地徵收審查會等實體會議因防疫停擺，但目前線上會議缺乏完備法制化及配套，環保署6月至今已召開20場會議，還需搭配準備停止服務的IE瀏覽器以及flash player，恐侵害人民參與權益，請不要混水摸魚、暗度陳倉。

賴香伶指出，現有的各類審議會議組織章程、作業要點都並未將線上會議納入，更何況是相關配套措施，恐侵害人民參與會議之權益，內政部昨召開土地徵收審議小組會議處理桃園航空城土地徵收案，她事前曾陳情中高齡利害關係人不會使用線上會議相關軟硬體，內政部營建數為避免延宕桃園機場第三跑道興建期程仍召開線上會議，但在桃園機場服務中心提供相關硬體設備讓民眾參與。

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賴香伶表示，反觀環保署，6月至今已召開近20場會議，所使用的Avaya Scopia軟體需搭配IE瀏覽器以及flash player，2種軟體都已經準備停止服務，多場會議都因為軟體問題導致無法發言、進不去線上會議、找不到可使用的硬體⋯等狀況，連公部門參與都出現問題，更何況是一般大眾？

她批評，許多偏鄉、中老年人、對數位軟硬體操作不熟悉的民眾，無法使用線上會議形式參與，這些都是在實施線上會議半個多月來實質遇到的問題，環保署卻未滾動式修正，仍一意孤行強行舉辦多場會議。

賴香伶也質疑，第13屆環評委員的任期只剩3週，這時密集召開環評會議是否為了趕在新任環委上台前通過？有對現任環委施壓的意思？身為行政部門應就人民權益的保障進行重新檢視的必要，因此，此時更不該貿然用不完備的線上會議來做出重大決策。

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