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    首頁　>　政治

    三級警戒「微解封」 政院：指揮中心下午將公布管制鬆綁指引

    行政院發言人羅秉成表示，指揮中心下午將說明各部會所提管制鬆綁的微解封指引。（行政院提供）

    行政院發言人羅秉成表示，指揮中心下午將說明各部會所提管制鬆綁的微解封指引。（行政院提供）

    2021/07/08 12:28

    〔記者李欣芳／台北報導〕全國三級警戒到7月12日為止，中央疫情指揮中心規畫712之後繼續維持三級警戒，但將微解封，行政院發言人羅秉成今天中午受訪時表示，今天下午中央疫情指揮中心將說明政院各部會所提各相關行業的管制鬆綁指引，下午指揮中心的記者會將統一說明。

    據悉，全國三級警戒若繼續延長，再度延長兩週到7月26日的可能性不小。

    行政院今天召開院會，院會後的記者會由政院發言人羅秉成主持，媒體詢問全國三級警戒是否延長到7月26日，羅秉成說，這部分由指揮中心說明。

    羅秉成表示，陳時中先前表示，雖然疫情趨緩，還未達到降級的條件，但因本土確診人數這幾天維持在50人以下，原本高強度的管制作為確實有必要鬆綁管制，各部會已向行政院長蘇貞昌私下提出報告，今天下午將由指揮中心說明各部會所提鬆綁各部會所提各相關行業的管制鬆綁指引。

    衛福部表示，由於考量社區風險猶存，指揮中心建議先維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟；同時，也會持續協助地方政府強化民生供需產業健康監測及疫調匡列、病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備等措施，以增進防疫效能。

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