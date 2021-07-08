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    江啟臣貼文：84年前國民黨盧溝橋抗日 網友諷：停在哪一個時空？

    國民黨主席江啟臣。（資料照，記者詹士弘攝）

    國民黨主席江啟臣。（資料照，記者詹士弘攝）

    2021/07/08 01:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕今年是七七盧溝橋事件84週年，中國國民黨在7月7日貼文緬懷此一歷史，黨主席江啟臣也發文，指84年前中國國民黨面對盧溝橋的槍響，「處變不驚、毅然決然承擔起維護和平、捍衛國家民族生存發展的重擔」，未來還要承擔兩岸關係與中華民國生存的挑戰。但網友似乎對此貼文，有「停在過去」之嘆，留言質疑「停在哪一個時空？」，更有網友嘲諷說，不要活在過去時代，上月有個天安門（事件），「主席您忘了發文？」。

    江啟臣貼文指出，84年前的中國國民黨，面對盧溝橋突發的槍響，處變不驚、毅然決然的承擔起維護和平、捍衛國家民族生存發展的重擔。84年後的中國國民黨，面對兩岸關係和中華民國生存發展的挑戰，也會以負責任的態度，承擔起同樣的重大責任，這是中國國民黨向來的精神，也是中國國民黨一貫的堅持。永遠的中華民國派，ROCForever（中華民國萬歲）。

    網友卻對此文，以及國民黨、黨主席的角色與作為，提出不同看法，有人認為民進黨沒做好，國民黨主席更是一點作為都沒有，似乎太軟弱，「現在的國民黨，只會FB」，「成為有體無魂的團體」，更有網友質疑，江啟臣是活在哪一個時空？，「不要活在過去啦」、「連首都南京都丟了，還處變不驚？」，更有網友拿最近熱門的「AZ特戰隊」，嘲諷說「請問貴黨的AZ特攻隊，還有沒有新進隊員加入？」。

    但亦有部分網友，肯定江啟臣緬懷盧溝橋事件的發文，貼文鼓勵「國民黨加油，中華民國加油」、「承先啟後、勿忘歷史」，如果沒有這一戰，現在的大陸（中國）或許還是日本的殖民地。

    國民黨主席江啟臣貼文，指84年前該黨盧溝橋抗日，引發網友不同的回應。（記者張瑞楨翻攝自江啟臣臉書）

    國民黨主席江啟臣貼文，指84年前該黨盧溝橋抗日，引發網友不同的回應。（記者張瑞楨翻攝自江啟臣臉書）

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