紀念七七事變 國民黨喊話兩岸對話合作

國民黨發文紀念七七事變84周年，呼籲兩岸用歷史彰顯和平的可貴，避免悲劇重演，化解衝突，對話合作。（擷取自臉書「中國國民黨 KMT」

2021/07/07 20:47

〔記者林良昇／台北報導〕今天是七七盧溝橋事變84周年，國民黨說，當年日本少壯派軍人擴大事端，錯失和平機會導致戰爭悲劇，當前台海周邊局勢詭譎多變，追溯過往歷史，呼籲兩岸用歷史彰顯和平的可貴，避免悲劇重演，化解衝突，對話合作。

國民黨在臉書發文說，今天是七七盧溝橋事變84週年，回顧歷史，對於同樣處在劇烈變遷時代，當下紀念七七事變，對於兩岸人民有不可忽視的重大意義。

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國民黨指出，七七事變讓國共兩黨放下歧見、共赴國難，奠定了往後抗戰勝利、光復台灣的基礎。且台灣自乙未戰爭開始，就開啟了長達42年對日本殖民統治的反抗，締造了同樣悲壯的歷史。七七事變成為台灣擺脫殖民的轉捩點，有許多台籍志士遠赴大陸參與抗戰，讓靠著自己的力量光復故鄉的夢想有了實現的可能。因此紀念七七盧溝橋抗戰，應是兩岸不分黨派和政治立場的最大公約數。

國民黨說，必須從歷史吸取教訓，避免悲劇再度發生。盧溝橋事變是迷信武力的日本少壯派軍人，執意要擴大事端，錯失了稍縱即逝的和平機會，終於導致發生無可挽回的戰爭悲劇。

國民黨認為，當前台海周邊局勢詭譎多變，各種軍事活動頻繁。兩岸關係則漸趨緊張，敵意螺旋不斷上升，事情的發展似乎朝著令人不安和擔憂的方向前進。在84年後的今天，追溯過往歷史，更具有現實的重大意義。

國民黨呼籲，兩岸都應該用歷史彰顯和平的可貴，避免悲劇重演。過去兩岸人民可以不分黨派和身分為了民族存亡和擺脫殖民的共同目標而放下分歧、攜手奮鬥，現在也一定可以為了兩岸和平穩定和繁榮發展的最高價值而化解衝突、對話合作。

國民黨說，面對兩岸關係和中華民國生存發展的挑戰，國民黨會以負責任的態度，承擔起同樣的重大責任，這是國民黨向來的精神，也是一貫的堅持。

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