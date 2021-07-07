防共軍船艦靠近台灣 傳美軍B-52H轟炸機演練台海快速佈雷

美軍據稱在這次美日「東方之盾」聯合軍演中，以B-52H轟炸機（見圖），演練在台海快速佈雷，以阻止解放軍艦隊接近。（資料照，歐新社）

2021/07/07 21:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美日正在進行中「東方之盾」（Orient Shield）年度聯合演習，為歷年來最大規模，不僅在北海道演練結合太空、網路、電戰等新領域的跨領域作戰，據中共華文大外宣《多維網》及多家中國網媒報導，這次「東方之盾」實戰演習，主要就是針對台海局勢，其中包括用B-52H戰略轟炸機，演練快速在台海等區域佈雷，以阻止解放軍艦隊接近台灣。

《多維網》援引去年9月《亞洲時報》相關報導指出，這個新戰術於2019年由美國空軍武器學校所提出，且已經由駐防於內華達州的內里斯空軍基地（Nellis AFB）所屬第2轟炸機聯隊所屬之57轟炸大隊（57th Wing的）B-52H轟炸機所驗證過，該聯隊擁有超過30架B-52H轟炸機，是美軍使用該機數量最大的轟炸機聯隊。

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報導中說，B-52H能夠在高空一次迅速釋放多達15枚快打智慧水雷，台灣一直想採購此種水雷，但是至今一直未談定。美方認為，此種水雷的投放必須搭配各種空優條件和重型機的採購，台灣空軍操作的P-3C反潛機雖可使用此種智慧水雷，但是台灣空軍缺乏在台灣海峽上空的絕對空優能力，無法掩護低飛的P-3C佈置水雷，與美軍的條件不同，故美方認為台灣方面不見得要自行擁有此種水雷，一旦危急時，美軍可代為施放。

美軍不選擇使用P-3C或P-8A等反潛機作為水雷施放平台，主要也是考量空優問題，反潛機的飛行高度與特性，可能無法耐受解放軍當面的防空飛彈與戰機的制衡，施放水雷風險較大。

如果動用能夠在50000英呎高空飛行、戰鬥半徑達到7210公里的B-52H戰略轟炸機，則佈雷作業將能得到一定保障，且美軍的電子反制、空優維持戰機眾多，可提供施放水雷的B-52H轟炸機，在台灣海峽高空的安全保障，避免遭受解放軍防空飛彈與戰機的鎖定與攔截。

B-52H戰略轟炸機的酬載相當大，一次可以施放多達15枚快打智慧水雷，機腹可載9枚，機翼掛架可載6枚。（圖取自美國空軍官網）

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