中若犯台 日副相：日美須一起防衛台灣

美國太平洋艦隊司令帕帕洛上將近日表示，美軍艦隊有責因應威脅，挫敗中共顛覆世界秩序，包含台灣被武統。（取自太平洋艦隊）

2021/07/06 05:30

美太平洋艦隊司令：挫敗中共武統台灣 是美軍職責

〔駐日特派員林翠儀、記者涂鉅旻／綜合報導〕日本副首相兼財務大臣麻生太郎五日在東京都的一場演講中表示，中國若侵犯台灣，日本應將此視為「存立危機事態」，依安全保障相關法制行使集體自衛權，「日美必須一起防衛台灣」。麻生還說，無法保證台灣不會發生和香港一樣的事，顯示他的危機感。

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麻生：中國攻台 接下來就是沖繩

綜合日本媒體報導，麻生五日受邀在一位沖繩縣籍自民黨眾議員的政治資金募款會中發表演說，提到「台灣有事」的劇本，例如中國軍隊利用台北市發生的示威和騷動，以「中國內政問題」為由出兵犯台。麻生強調，「接下來就輪到沖繩」，因此必須認真思考這個問題，並且確實準備好防衛日本的力量。

麻生並指出，「存立危機事態」的定義，就是與日本有密切關係的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」。他說，如果台灣發生大問題，將其視為涉及日本的「存立危機事態」，也不足為奇，日本和美國就必須一起防衛台灣才行。

事實上，中國不斷增強軍事實力，增添印太諸國防衛壓力，除了日本，多位美軍將領也紛就台海局勢發表看法，美國太平洋艦隊司令帕帕洛上將近日亦表示，美軍艦隊有責因應威脅，挫敗中共顛覆世界秩序，包含台灣被武統。

帕帕洛上月廿九日在一場美國軍事研討會之中發表上述看法。他表示，同意前印太司令戴維森上將所言，中國可能於未來六年內試圖控制（take over）台灣，美軍太平洋艦隊或印太司令部，都有責任因應針對美國的威脅，且這份職責包括賦予美軍艦隊能挫敗中國顛覆世界秩序的能力，包括中共武統台灣。他對於美國海軍、陸戰隊及海岸防衛隊，以及作戰構想、友盟合作等深具信心。

對此，台灣智庫諮詢委員董立文認為，國際社會自二○一八年起更加關注中國可能武力犯台的局勢，並在今年第一季密集表態，包括美軍將領在內發表的「武統」言論，旨在提醒各國與我國政府做好相應準備，進而反映在我國、日本、澳洲及美國的軍事裝備更新、組織與制度改革之上。

學者：美將共軍限在第一島鏈

董立文指出，以美軍為例，陸戰隊已成為第一島鏈最受倚重的軍事力量，且美軍亦逐步強化「不對稱」戰力，運用科技優勢部署飛彈，但將中共軍力限制在第一島鏈內的方針並未更動。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，美軍頻繁與第一島鏈諸國演訓、推動陸戰隊揚棄重裝備的改革，更著手極音速飛彈、人工智慧與無人載具發展，代表美軍將採取更有彈性、馳援調度時間更迅速的模式，維持第一島鏈等區域穩定。

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