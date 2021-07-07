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    中國武統學者「最想刪除的影片」！李毅分析「瘋子才要統一」

    李毅在與好友聚會時被偷拍，他抨擊中國「糟蹋人才」，還稱留學「首選美國」，甚至稱中國是「黑社會在掌權」，更提到「要統一，人家不覺得你是瘋子嗎？」（圖取自影片）

    李毅在與好友聚會時被偷拍，他抨擊中國「糟蹋人才」，還稱留學「首選美國」，甚至稱中國是「黑社會在掌權」，更提到「要統一，人家不覺得你是瘋子嗎？」（圖取自影片）

    2021/07/07 21:03

    〔即時新聞／綜合報導〕曾以觀光簽證來台發表武統台灣狂言的中國學者李毅，外媒今（7日）曝出他「最想刪除的影片」，原來是李毅在與好友聚會時被偷拍，他抨擊中國「糟蹋人才」，還稱留學「首選美國」，甚至稱中國是「黑社會在掌權」，更分析「要統一，人家不覺得你是瘋子嗎？」

    根據《自由亞洲電台》今（7日）報導，「北京格鬥狂人」徐曉冬在YouTube釋出一段「李毅陰陽人」影片，原來是李毅與友人談話時被偷拍，他在片中大談中國政府認定的敏感議題，李說：「在中國目前高教還這麼落後的情況下，如果留學的話，首選美國，因為我們國家對人才到目前為止都是極其不尊重」。

    李毅表示，「我們是極其不用人才，我們是很糟踏人才，很打擊人才，我們這種情況在全中國的大部分地區、大部分行業、大部分單位都是很普遍的，因為我們這個體制40年來，在有些地方取得了輝煌的成就，有些方面比40年前差了很遠，40年前從未聽過打擊留美博士，現在是太普遍了，因為每個單位都有它的位置問題，我跟你差得遠，你來了我他媽怎麼活？你不要來，來了先把你整死再說」。

    李毅指出，「這個在中國是很普遍，所以留美回不來，美國恰好相反，想進一切辦法把他們留下來，而且我老實告訴你，100個人中，92個人不回來，因為被美國搶走了，我們國家現在不是搶人才，是往外推人才，從黨中央、國務院、中央軍委，是想從美國挖人才，但這個政策下不來，等下到具體的地方和單位後，全是要把外國人才留學中國人才殺光，他才高興，不是沒有水平，他是沒有利益」。

    李毅提到，「他不管國家利益、他不管民族利益，他只講個人利益，還有黑社會的利益，我們中國很多單位，像是黑社會在掌權，幾個人就是黑社會在掌權，他就是黑社會集團利益。」

    李毅還談及「統一」議題，他舉例，若廣東省政府在1996年廢除，成立「廣東國」並且4年1次選總統，並編纂在地教材，定義出當地的地理最高峰、最長河流等，久而久之，這個地方的人不會覺得自己是中國人，這時候若還有人以中國人自居，「要統一，人家不覺得你是瘋子嗎？」

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