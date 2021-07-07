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    民進黨沒養網軍！ 林錫耀︰政黨支持度受疫情衝擊

    民進黨秘書長林錫耀則坦言，民進黨支持度確實受影響，但強調「沒有養網軍」。（資料照）

    民進黨秘書長林錫耀則坦言，民進黨支持度確實受影響，但強調「沒有養網軍」。（資料照）

    2021/07/07 16:33

    〔記者楊淳卉／台北報導〕5月中本土疫情爆發後，也衝擊民進黨政黨支持度。據了解，民進黨立委劉世芳今於民進黨線上中常會反應，黨內對疫情下的網路攻防不足，中央黨部應與地方加強回擊，民進黨秘書長林錫耀則坦言，民進黨支持度確實受影響，但強調民進黨「沒有養網軍」，社群、網路攻防要由有網路能量的人來帶動，大家一起來做，效果才會更好。

    劉世芳會中指出，疫情在政府努力下逐漸好轉，但受到疫情衝擊，民進黨的滿意度並不如2個月前好，在疫情處理上，包括紓困方案等宣傳不足，容易造成誤解，此外，網路上對指揮中心攻擊非常多，希望中央黨部結合地方一起努力回擊。

    由於劉世芳發言時，一度將網路攻防說成網軍作戰，林錫耀趕緊更正劉的說法，表示劉指的是網路攻防，並強調民進黨「沒有養網軍」。他表示，社群、網路作戰需要有網路能量的人來帶動，大家一起做，效果才更好。

    林錫耀也比較國內主要政黨支持度在本土疫情中的消長。他表示，本土疫情來得非常快，而國民黨炒作疫苗不足問題，民眾的恐慌感很難一下子就平息，在疫情下，執政者很難迴避責任，民進黨的支持度受影響是事實。

    林錫耀指出，民進黨政黨支持度受影響下降，仍維持一定水準，仍高於國民黨10個百分點左右，疫情若能穩住、疫苗也有序施打，關卡還是會過。此外，國民黨炒作疫苗不足問題效果有限，其政黨支持度反而下降，並主要流失至民眾黨，國民黨陷入與民眾黨間的競合，兩黨像「蹺蹺板一樣」。

    針對政黨支持度消長，民進黨發言人謝佩芬表示，林錫耀秘書長今天是因為有中常委詢問國內政治情勢時，以坊間近期政黨滿意度民調向中常委舉例說明。民進黨面對民調的態度一貫是戒慎恐懼，尤其國內近期因為疫情突然變化，執政黨在防疫工作的挑戰相對變得嚴峻，完全不敢掉以輕心。

    謝佩芬表示，民進黨對於坊間這些民調都會以如履薄冰的態度作為參考，但當前唯一的目標是儘速控制疫情，讓疫苗到位，提升施打率，早日讓疫情穩定，使全民恢復正常生活。這才是當前唯一，也是最重要的工作。

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