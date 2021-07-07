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    首頁　>　政治

    屏市、萬丹人口各跌破20萬、5萬 代表席次不變

    萬丹鄉6月份跌破維持了近30年的5萬以上人口數，來到4萬9986人。（記者李立法攝）

    萬丹鄉6月份跌破維持了近30年的5萬以上人口數，來到4萬9986人。（記者李立法攝）

    2021/07/07 16:40

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東市人口跌破20萬，將整併鄰里調整選區，下屆里長席次將從79席減至59席，23名市代席次則維持不變；萬丹鄉6月份跌破維持了近30年的5萬以上人口數，但下屆席鄉代席次並不受影響。

    屏東市人口數跌破20萬，來到6月份19萬6839人，9月行政區域將從79里整併為59里，選區也將調整，下屆里長減少20個席次，但全市人口應不至於在選前半年跌破「地方立法機關組織準則」所規定的15萬門檻，現有23名市代席次維持不變。

    萬丹鄉人口數從最高時期的5萬4千多人跌至6月份的4萬9986人，按「地方立法機關組織準則」規定，人口1萬以上未超過5萬者，代表席次最多為11人，因萬丹鄉現有鄉代11席，就算人口跌破5萬，下屆席次應不致於受影響。

    人口數5萬3857人、目前鎮代席次12人的潮州鎮，以及人口數5萬2978人、目前鄉代席次13人的內埔鄉，若人口跌破5萬，恐牽動代表席次及選區的調整。

    屏東縣選委會表示，內埔鄉及潮州鎮在20多年前人口數最高時期，曾分別達到6萬3千多人以及近5萬8千人，所以才各自維持13及12席次的代表名額迄今，按照這2鄉鎮人口減少速度，下屆代表席次還不致於受到影響。

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