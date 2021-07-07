微解封有望 江啟臣：三級解除前先找出黑數

國民黨舉行線上中常會，黨主席江啟臣致詞。（國民黨提供）

2021/07/07 15:28

〔記者林良昇／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，7月12日後有望「微解封」，國民黨主席江啟臣今呼籲，應回到科學防疫的考量，指揮中心不該掉以輕心，解封前應盡全力找出確診黑數以及隱形傳播鏈，制定可行生活指引，並持續維持篩檢量能，才能思考解封的可能。

江啟臣今在國民黨中常會致詞時說，「經濟學人」最新報導，在全世界主要經濟體的「正常生活」排名倒數第二，距離正常生活還有滿長的距離，也證明其他國家已轉化防疫思維，以恢復正常生活為防疫方向。台灣卻因為疫苗取得數量不足，只能停留在防堵疫情的舊有觀念與做法。

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江啟臣批評，台灣的防疫表現落後其他大多數國家，也證明執政黨政府的過度自滿，忽視國民黨一再的提醒，讓台灣一步步走入疫情膠著的困境，令人感到遺憾。

江啟臣指出，兩個月的三級警戒以來確診數字逐漸下降，國人對於下週解除三級警戒的期望越來越高。但解封與否應該回到科學防疫的考量，對照去年其他國家的經驗，若沒有足夠疫苗覆蓋率，疫情就可能反覆升溫，指揮中心不應該掉以輕心。

對於解封，江啟臣呼籲指揮中心做好超前準備與部署，在三級警戒解除前，盡全力找出確診黑數以及隱形傳播鏈。儘速制定可行的各項生活指引，讓人民有所依循。在解封後持續維持篩檢量能，反應真實的疫情狀況。做好這3項工作，才能思考解封的可能，在生活與防疫間取得平衡。

江啟臣也評，疫情爆發至今超過700人往生，但至今沒看到任何人負起該負的政治責任﹔疫情是天災，但造成疫情嚴峻的是不是人禍，人民會看在眼裡、記在心裡。

江啟臣表示，面對4.5%死亡率，超於國際平均2倍，指揮中心不應該一直以患者年齡、慢性疾病，甚至家屬主動放棄急救等作為推託的理由。指揮中心應該要檢討門診及防疫旅館用藥，思考放寬單株抗體適用年齡，檢討早期臨床治療用藥，全力做好早期治療減少重症病患，降低死亡率，才能夠降低人民對於疫病的恐懼。

江啟臣也怒轟，民進黨政府明知道疫苗是疫情唯一的解方，卻仍然百般阻撓各地方政府採購疫苗，視為鞏固政權的困擾，將人民百姓的健康當成籌碼，把救命的疫苗採購當成特權，傲慢與自滿，令人不齒。

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