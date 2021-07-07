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    誰是中共對台攻勢的馬前卒？ 王定宇列「裡應外合」擋疫苗流程

    王定宇質疑：「中國共產黨在台灣叫得動誰？誰是中共對台攻勢的馬前卒？」（資料照）

    王定宇質疑：「中國共產黨在台灣叫得動誰？誰是中共對台攻勢的馬前卒？」（資料照）

    2021/07/07 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國過去頻頻出招阻擋台灣購買疫苗，商界人士透露，北京接連透過台辦等部門鼓勵或策動台灣各系統，施壓政府比照「台積電、鴻海模式」透過上海復星仲介購買德國BNT疫苗。立委王定宇也在臉書向國民黨提出質疑，直言：「中國共產黨在台灣叫得動誰？誰是中共對台攻勢的馬前卒？」

    王定宇指出，是「誰」在這段期間刻意無視台灣已經採購相當數量的疫苗，又忽視中國阻擾台灣取得疫苗和國際疫苗供貨吃緊的整體問題？王定宇質疑，是誰對台灣內部不斷地釋放「沒有疫苗」消息，有了AZ可打後，就抹黑說「AZ不好」；當台灣國產疫苗有進展，就說「國產疫苗只有二期完成，疫苗不安全」。

    王定宇表示，是誰在美日等國分享台灣近500萬劑疫苗，瞎扯「乞丐、難民、施捨、人家不要的」，最後再拋出「我要跟上海復星買BNT疫苗，政府不要政治打壓干擾」言論，隨後中國國台辦再接力發言。

    王定宇認為，這整套流程幾乎都是扭曲事實，但是「誰在台灣一直演？是誰被中共動員施壓台灣呢？」王定宇最後也說：「是誰？你應該看得很清楚吧！」

    許多網友在貼文底下留言：「國民黨拿這個說嘴，自己都不想想，黨內多少人嘴說AZ不好，結果偷偷跑去打疫苗。」、「不就是國民黨嗎？」、「國民黨對外沒有辦法，對內倒是很會聯合阿共啊來打擊臺灣人。」

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