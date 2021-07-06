北農群聚中柯P沒學到教訓？黃郁芬點出批發市場打疫苗2大問題

黃郁芬（見圖）表示，她收到好多攤商陳情，發現台北市政府的市場全面接種疫苗政策還有嚴重的問題應先解決。（資料照）

2021/07/06 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲5日起至11日將針對台北市傳統市場造冊1.8萬餘人全面施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，疫苗不足就再向中央申請或先挪用其他疫苗，強調不能再讓市場傳染問題重演。但市議員黃郁芬今（6）日表示，她收到好多攤販陳情，發現有2個嚴重問題要先解決。

黃郁芬表示，柯文哲上週日臨時宣布市場攤販全面打疫苗的新政策，7月5日到11日安排各市場的攤販到市立聯合醫院打疫苗，但她今天一連收到好幾處市場反映，其中有攤販被要求大老遠跨區打疫苗，恐影響接種意願，更有攤商原本已排定施打場次，事後卻被取消，訊息非常混亂。

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「跨區施打疫苗，恐增加攤販負擔、降低施打意願。」黃郁芬認為，這是第一個要解決的問題，先前面對北農出現確診個案，市府很清楚最初只開放攤販自行篩檢，許多攤商覺得不方便就沒去，造成群聚感染持續擴大，對攤販而言，跑很遠或花比較久的時間都會影響生意，降低接種意願，反而導致疫苗覆蓋率不足，無法形成保護力。

黃郁芬指出，這一次市府還是沒有學到教訓，沒有站在攤販角度思考，安排很遙遠的誇區接種、長途跋涉，如北投市場一開始被安排在大安區的懷生國中，在市場反映後才爭取到加開陽明與林森院區的場次；而士林市場也被安排到懷生國中，但明明最近的是陽明院區；水源市場先被通知到和平院區，後來改成較遠的中興院區，除了政策變來變去，還越改越不方便。

對此，市場處回覆「因為離市場比較近的醫院，量能已滿，所以只能請攤販到遠一點的地方打」；黃郁芬質疑，難道就不能開放更多時段嗎？讓人不禁懷疑，是因為市府又受限於柯文哲自行宣布的期限，就算要攤販大老遠打疫苗也不願加開時段。

黃郁芬說，從長者打疫苗的經驗就可以看出，讓民眾就近施打，才能提升整體接種率，希望市府站在攤販角度設想，而不是為了無謂的時間限制造成攤販額外的負擔。

「疫苗施打通知變來變去，攤販無所適從。」黃郁芬提到，這是第二個要解決的問題，因為今天士林華榮市場的攤販反映，原本接到消息是7月10日可以打疫苗，但後來又聽說疫苗不夠，所以「被取消了」，她向市場處詢問才發現居然是假消息。

黃郁芬說，或許市場處、市場自治會與攤販之間溝通有些落差，或是攤販沒聽到自治會宣達的最新消息，但無論如何，為了讓攤販能確實接獲資訊，市場處應確實督促自治會相關資訊要宣布完整，才不會造成民眾恐慌。

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