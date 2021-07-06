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    首頁　>　政治

    網友挑釁「AZ是日本瑕疵品」！鄭運鵬1句話反擊

    鄭運鵬（圖）抓包網友過去曾帶媽媽去接種AZ疫苗，狂酸「令堂注射的就是日本不要的AZ疫苗」。（資料照）

    鄭運鵬（圖）抓包網友過去曾帶媽媽去接種AZ疫苗，狂酸「令堂注射的就是日本不要的AZ疫苗」。（資料照）

    2021/07/06 20:35

    〔即時新聞／綜合報導〕日本外相茂木敏充在今（6）日的例行記者會中表示，第2波追加供應台灣的113萬劑AZ疫苗，將於8日送出。對此，立委鄭運鵬就透過臉書發文感謝日本，不料，卻有網友挑釁嗆AZ疫苗是日本不要的瑕疵品被大家拿來當寶；而鄭運鵬也抓包網友過去曾帶媽媽去接種AZ疫苗，狂酸「令堂注射的就是日本不要的AZ疫苗」，要他們來「情緒勒索」前好歹先把帳號裡的資料清一清。

    鄭運鵬中午發文表示，日本幾乎把手上有的AZ疫苗現貨都優先支援台灣，比較台灣和東南亞接受支援的各國疫情控制現況，很顯然美日同盟關心台灣政情高於疫情，也真心希望台灣在野黨徵到自己在做什麼，「尤其是中國國民黨，更要冷靜判斷國際怎麼理解你們」，更感謝日本對於我國的幫助。

    而有網友就怒嗆「日本人自己都不要施打的瑕疵品，你們拿來當寶，還千恩萬謝！你要不要公開說明為什麼要反對進口國外合格疫苗」。對此，鄭運鵬也在網友的貼文發現，6月中時網友就帶媽媽去打了AZ疫苗，反嗆網友「令堂注射的就是日本不要的AZ疫苗」。

    事後，鄭運鵬更再發文狂酸，「藍白粉和家人打過AZ疫苗的，可以先把自己帳號裡面資料清一清，再來這裡情緒勒索好嗎？基本功都不做，整天口嫌體正直，打假球被殺球，很好玩嗎？」

    其他網友也紛紛留言回覆，「他們被打臉是生活中的習慣，不被打會會不舒服」、「罵az是工作，打az是生活」、「每天找人出來打球，結果原來自己是球」、「真啊，那個他媽媽都打了還在演戲」、「巨嬰沒法講理」、「顯耀是你嗎」、「只會跳針疫苗不夠&3+11」。

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    鄭運鵬在網友的貼文（右）發現，6月中時網友就帶媽媽去打了AZ疫苗。（圖取自臉書專頁「鄭運鵬」）

    鄭運鵬在網友的貼文（右）發現，6月中時網友就帶媽媽去打了AZ疫苗。（圖取自臉書專頁「鄭運鵬」）

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