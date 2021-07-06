承審淫保全案涉違失 監委請司法院對法官職務監督

羅姓保全去年以藥劑性侵2名未成年少女，甚至於法官裁定交保期間，又犯略誘囚禁高雄少女案。（資料照）

2021/07/06 18:01

〔記者謝君臨／台北報導〕羅姓保全去年以藥劑性侵2名未成年少女，並拍攝性交及猥褻影片，甚至於法官裁定交保期間，又犯略誘囚禁高雄少女案，引發各界高度關注。監委葉大華、郭文東、張菊芳調查發現，台北地院承審法官曾正龍僅以移審時被告的說法與配合態度，即認定羅無預防性羈押之事由，且未審酌被害兒少的最佳利益，直接依被告聲請將全案移付調解，執行職務涉有違失，將函請司法院對曾為職務監督。

羅男原為某保全公司區經理，負責應徵面試工作，於2018年5月利用人力銀行及社群媒體網站，對欲求職的15歲C女、16歲A女，分別以藥劑性侵並拍攝性交及猥褻影片。該案偵查中經北院裁定羈押，但起訴移審後，法官諭知羅5萬元交保。羅在交保期間誘騙高雄14歲B女，將他囚禁於其新竹民宅頂樓密室。

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羅男迷姦C女、A女之犯行，北院於去年7月判決羅涉犯兒童及少年性剝削防制條例之罪2次、各處有期徒刑7年6月，合併定應執行刑有期徒刑10年，羅及檢察官均未上訴，該判決於同年8月底確定；略誘及囚禁B女之犯行，高雄地院於今年5月依兒少性剝削防制條例等罪，判處有期徒刑11年6月。

就函請司法院對承審法官為職務監督的理由，葉大華表示，本案法官有關具保停押的處分，屬其審判核心事項，監院予以尊重。但承審法官未審酌兒少性侵犯罪的特殊性、忽略檢察官及告訴代理人所提被告有再犯之虞等事證，僅以移審時被告的說法與配合態度，即認定羅男無預防性羈押之事由。

葉大華指出，依據刑事訴訟法規定，監院認為被告有無預防性羈押之必要，實應由法官依個案狀況，衡酌兒少性剝削犯罪的特殊性、加害人犯罪心態、使用手段惡性程度、被害少女身心造成的傷害、對群體兒童的保護等綜合判斷，且也不能違背國民的法感情。

再者，葉大華說，承審法官未妥適審酌被害人C女仍陷入恐懼、逃避、不確知被害情節及欠缺法律扶助的困境，直接依被告聲請將全案移付調解，致羅男以極低的金額與被害人和解，形同對被害兒少的二次傷害。訴訟中調解既屬修復式司法制度的一環，自應審酌移付調解的時機及條件，並應考量兒少性剝削案件的特殊性等因素，而不應僅考量作為量刑參考或被害人有無受經濟上補償。

最後，葉大華表示，羅男以脆弱少女為目標，反覆實施計畫性的犯罪，其再犯危險性明顯高於其他性侵害類型。承審法官屬北院性侵專股，應優先考量被害兒少的最佳利益及其程序主體權、表意權及資訊獲知權的保障，卻但他未審酌被害兒少的最佳利益，也未適時尋求專家證人提供兒童觀點的意見，及參酌兒童人權公約的相關見解，又未酌定足以防制被告再犯的適當事項，直接將全案移付調解，均有欠妥適。

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