中美洲銀行駐台辦事處揭幕 盼擴大亞洲市場影響力

中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）今宣布其駐中華民國（台灣）國家辦事處開始運作。（中美洲銀行提供）

2021/07/06 11:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）今（5日）宣布其駐中華民國（台灣）國家辦事處正式成立營運。中美洲銀行表示，這是該組織的重要里程碑，設立辦事處目的是擴大亞洲市場影響力，加強合作並繼續為成員國服務。CABEI是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織，台灣也是該行在中美洲以外設立辦事處的第一個國家。外交部今表示誠摯歡迎並申致祝賀。

我國與中美洲銀行（CABEI）今年4月以視訊方式共同簽署「中美洲銀行設立駐中華民國（台灣）國家辦事處協定」，由財政部長蘇建榮與CABEI總裁摩西（Dante Mossi）代表簽署。CABEI理事會主席（宏都拉斯財政部長）米德斯（Marco Midence）、外交部長吳釗燮和中央銀行總裁楊金龍當時都出席見證。

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經過2個多月的前期籌備，中美洲銀行於宏都拉斯時間5日宣布，位於台北市的駐中華民國（台灣）國家辦事處開始運作，CABEI辦事處將專注於提升區域競爭力，加強商業關係，吸引外國投資，管理與潛在合作夥伴的關係，並為商品、服務的商業交流做出貢獻。

CABEI總裁摩西說，一年前，CABEI開始應對在台北開設分行的挑戰。儘管經歷了疫情大流行，CABEI仍繼續與其成員國合作，同時擴大其地域影響力，以更好地滿足成員需求。摩西解釋，新的國家辦事處將支持CABEI實現其提供穩健金融解決方案的目標，讓亞洲市場更容易接觸到該銀行。此外，對於中美洲地區來說，它更代表著獲得更廣泛的技術、經濟和財政資源的機會。

中美洲銀行總部設於宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa），在拉美地區各國際財金機構中，享有極佳的信用評等。

CABEI目前有15個會員國，台灣於1992年加入CABEI，並透過國合會基金成為農業、糧食安全、教育以及中小微企業等關鍵發展部門的重要融資來源。近期，針對COVID-19大流行和颶風災情，台灣向中美洲地區提供了 2.667億美元的合作資金。

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