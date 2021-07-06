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    藍營提案開臨時會 立院時力黨團：支持且應處理紓困相關作為

    立法院時力黨團今在朝野黨團協商前，於立院召開記者會說明「公投法」修法意見和紓困方案問題。（記者吳書緯攝）

    立法院時力黨團今在朝野黨團協商前，於立院召開記者會說明「公投法」修法意見和紓困方案問題。（記者吳書緯攝）

    2021/07/06 10:49

    〔記者吳書緯／台北報導〕為推動年底公投實施不在籍投票，立法院國民黨團昨送出提案，建請立法院召開第2次臨時會，立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商；對此，立法院時代力量黨團總召邱顯智表示，支持召開臨時會修「公投法」，且應處理、檢討紓困相關作為，讓需紓困的勞工能直接申請，且在入伍暫緩下，已累積6000位以上的役男無法入伍、也無法求職，也都應予以紓困。

    立法院時力黨團今在朝野黨團協商前，於立院召開記者會說明「公投法」修法意見和紓困方案問題；邱顯智提到，許多產業被停業，如健身房、餐館的，針對被停業的勞工應該要讓勞工直接去申請紓困，而不是讓雇主申請，因為雇主有可能不申請，或是申請後不給勞工。

    其次，邱顯智提到，由於役政署暫緩入伍，所以目前等待入伍服替代役或是軍事訓練役的役男已超過6000人以上，這些人現在也無法去求職，再加上近期剛退伍的1萬4千名役男也面臨求職困難，合計超過2萬名役男還等待內政部役政署、國防部等單位妥善規畫協助這些人度過難關，畢竟役男也是因為國家的行為來特別犧牲。

    時力立委陳椒華表示，時力黨團今將提出「公投法」修法，將不在籍投票納入，讓國境內的國民都能擁有不在籍投票行使公投的權利；至於租金紓困方面，陳椒華提到，先前臨時會雖有通過租金紓困，但卻要等到8月中旬才提供申請，而且不是紓困只是補貼，且要等到明年1月才發放，因此呼籲內政部營建署盡早發放。

    時力立委王婉諭表示，目前紓困方面仍有許多方面應補強，如部分工時人員的是以今年4月30日有投保勞保作為依據標準，但部分工時人員有可能就沒在這天投保，因此時力黨團認為4月份有投保7天以上就應納入部分工時的紓困方案裡面；針對藝文產業，王婉諭提到，應正視藝文產業工作者的斜槓生態，兼職應納入紓困。

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