經濟「外熱內冷」！ 謝金河建議政府：紓困別手軟

財訊傳媒董事長謝金河（見圖）表示，疫情之下的台灣經濟是「外熱內冷」，他也建議，此時政府的紓困措施千萬不要手軟，或斤斤計較。（資料照）

2021/06/29 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸好轉，對此，「財訊傳媒」董事長謝金河表示，疫情之下的台灣經濟是「外熱內冷」，他也建議，此時政府的紓困措施千萬不要手軟，或斤斤計較。

謝金河今（29）日在臉書透露，27日下午行政院副院長沈榮津打電話給他，雙方在電話中討論台灣的經濟情勢，「我告訴沈副院長，台灣只要沒有封城，維持生產缐的正常運作，台灣的經濟問題不大」。

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謝金河接著點出關鍵問題，「台灣內需會受到很大衝擊」，尤其是沒有開張就沒有生意做的店家或市場小販，還有打零工的勞動朋友，或是靠時薪賺錢的底層民眾，因此謝金河認為「這個時候，政府的紓困措施千萬不要手軟，或斤斤計較」。

謝金河指出，這次台灣進入三級警戒，時間至少兩個月，對大企業影響小，但對內需行業衝擊大，像按摩、健身房、KTV等行業很可能好幾個月不能開張營業，國旅也快掛點，餐飲業剩外帶，高檔餐廳幾乎都「停止呼吸」，此時政府的紓困力道要大、政府要捨得花錢！

謝金河也提到，相對內需產業受到衝擊，台灣的出口仍保持強勁，台灣4月外銷接單549.2億美元，年增42.6%，這當中，含半導體的電子零組件成長51.5%，資通訊產品成長23.8%，但傳統產業的金屬製品出口增長86%，塑膠，橡膠製品成長73.7%，已看出傳統產業成長的力道。

謝金河說，到了5月，外銷接單522.9億美元，年成長34.5%，這當中，電子零組件仍成長40%，但資通訊產品出口只成長4.2%，可以看到零組件缺貨及需求成長趨緩，但金屬製品，塑橡膠製品出口成長仍持續強勁，從出口接單的消長，大家就可以了解，這一陣子，股市的航運，鋼鐵，塑化比較熱，電子股成交比重下降，從外銷接單的變化，已經可以看出端倪。

謝金河最後提到，這些年台灣的傳統產業一直被市場邊緣化，這回從航運、鋼鐵、紡織到塑化都看到競爭力，這也是台灣產業平衡的另一個收穫！

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