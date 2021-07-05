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    藍營提臨時會處理不在籍投票 柯建銘反對：應立專法

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2021/07/05 19:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對立法院國民黨團提案召開臨時會處理「公民投票法部分條文修正草案」，擬增訂「不在籍投票」相關條文，民進黨團總召柯建銘說，我們主張應立專法，且國民黨團所提草案內容前後矛盾，再加上行政整備時間，就算通過修法，也來不及適用年底公投；再者，草案中的「通訊投票」恐衍生諸多問題，我們認為應於下會期在委員會好好審查，不主張開臨時會處理該案。

    國民黨團今提案，從7月7日至7月16日召開為期10天的第10屆第3會期第2次臨時會，審議公投法修正草案。立法院長游錫堃明將召集朝野黨團協商。

    柯建銘表示，要推動「不在籍投票」，我們認為立法例上應採專法，這樣才會清楚，而非把公投法修得很凌亂；其次，國民黨團所提的草案中，最大的問題在於裡面藏著「通訊投票」的相關條文，而「通訊投票」恐讓投票的秘密性出問題，進而引發賄選等疑慮，其中是否包藏禍心，國民黨應清楚說明立法目的。

    另，柯提及，國民黨團提案指延後選舉要有明確法源，但包括選罷法在內，現在的法源已經很清楚；且草案內容矛盾，說公投前6個月到3個月內，要公告讓人申請「通訊投票」，這樣就算通過修法，還有系統建置、宣導、申請等行政程序的時間，根本就來不及適用12月18日公投，可見不是這次要用，沒有急迫性。

    柯認為，有關「不在籍投票」立法，應於下會期在委員會中好好審議，並批評國民黨團所提草案寫得凌亂、內容前後矛盾，欠缺思慮及程序上的完整，整部草案看起來不像法律人寫的，不夠專業；且真要立法再加上行政流程，這些沒有1年以上做不到，國民黨恐藉此達到其他政治目的，我們認為沒必要開臨時會。

    柯指出，對於國民黨提案召開臨時會，游院長明天上午10點將召集朝野協商，國民黨的提案是7日中午程序委員會、下午院會，但他們忘了是否召開臨時會是在談話會中決定的，明天我們將於協商時清楚表達黨團立場。

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