烏魯木齊大屠殺屆滿12週年 民團籲抵制2022北京冬奧

烏魯木齊大屠殺12週年，台灣東突厥斯坦協會發表聲明呼籲，台灣國會應通過認定中共對維吾爾人實施種族滅絕決議，及抵制2022北京冬奧決議文。圖為聲援新疆維吾爾族民眾在美國務院前呼籲制裁中共。（路透，資料照）

2021/07/05 15:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是烏魯木齊大屠殺12週年，台灣東突厥斯坦協會今發表聲明呼籲，台灣國會應盡速通過認定中共對維吾爾人實施種族滅絕決議，以及抵制2022北京冬奧決議文，與民主價值同盟陣營站在一起，為被中國壓迫的國家及民族發聲。

台灣東突厥斯坦協會表示，2009年7月5日，維吾爾大學生走上烏魯木齊街頭，要求中國政府調查6月26日發生在廣東韶關旭日玩具廠，當地幾百名漢人暴徒對在玩具廠打工的維吾爾人的圍攻，造成維吾爾人死亡的真相，並依法懲治暴徒。

請繼續往下閱讀...

不料，中國政府出動軍警血腥鎮壓，造成數千人死傷、被押、下落不明，至今中國政府仍掩蓋事實，編造扭曲將維吾爾人妖魔化，還將維吾爾全民族誣陷爲恐怖主義，當作中國政府的國家敵人，為其實施種族滅絕埋下伏筆。

聲明提及，今年美國務院發表《國際宗教自由報告》，國際宗教自由辦公室主任納德爾指出，中國已從在新疆設置「再教育營」羈押維吾爾族及穆斯林，轉為監控當地人，將整個地區變成露天監獄；美國務院剛發佈的全球打擊人口販運報告，更直指中國政府在新疆就是人口販運者。

聲明指出，中共政權在新疆實施天網監控，將上百萬維吾爾人關入集中營，強制勞動，經美國川普、拜登前後任政府國務院及加拿大、荷蘭、英國、立陶宛、捷克國會認定中共對維吾爾人的迫害構成種族滅絕，比利時國會也將在7月投票表決，有越來越多的國家、人權公民團體呼籲抵制2022北京冬奧。

並強調，值此烏魯木齊大屠殺事件12週年之際 ，已有美、英、加拿大、德、義、捷克、瑞士、瑞典、丹麥、立陶宛等共10個國家國會及歐洲議會，通過決議抵制2022北京冬奧，台灣國會應盡速通過認定中共對維吾爾人實施種族滅絕決議，以及抵制2022北京冬奧決議文。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法