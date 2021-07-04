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    更新靜岡土石流災情 謝長廷再曝日本追加提供疫苗進度！

    謝長廷今晚於臉書更新靜岡縣熱海的土石流災情進展，同時也透露日本追加我國疫苗的進度。（資料照，記者林翠儀攝）

    謝長廷今晚於臉書更新靜岡縣熱海的土石流災情進展，同時也透露日本追加我國疫苗的進度。（資料照，記者林翠儀攝）

    2021/07/04 22:46

    〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣熱海市伊豆山地區3日發生嚴重土石流，我駐日代表謝長廷今晚於臉書更新災情後續；另外日本先前宣布將追加提供我國AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，謝長廷也透露「進行的很順利」。

    針對日本靜岡縣發生的土石流，謝長廷今天表示有在密切注意災情動態，讓台灣人了解如何給予幫助，同時也透露目前為止沒有傳出僑民或留學生傷亡的報告。

    今晚謝長廷於臉書更新災情最新進展，表示經過一天半的搜尋統計，截至今晚10點，已知有2人死亡，約20人下落不明；房屋損毀增加至130間，搶救生還者20多人，其中有1人重傷。

    謝長廷表示，日本救災單位正把握黃金72小時，全力搜救。現時當局還未公布任何捐款帳戶、活動，台灣人的好意和關心，謝長廷將會適時代為轉達。

    另外日外相茂木敏充上週宣布追加提供台灣100萬劑AZ疫苗，時間預計在本月中旬以前。對此，我駐日代表處也正積極處理日本提供台灣疫苗的文書作業，謝長廷指出，「這次比上次熟練而快速，因為有些文件這次也可以援用，所以進行順利，明天再向大家報告相關資訊。」

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