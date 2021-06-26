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    張顯耀特權打疫苗挨罰 謝長廷加碼曝4大涉及違法問題

    義大醫院在5月28日為張顯耀（見圖）接種AZ疫苗，醫院先是聲明指張顯耀是醫院協力廠商，但經高雄市衛生局調查，又供稱張是「義聯集團員工」，但因提不出證明文件，高市衛生局決定開罰義大醫院30萬，張顯耀1萬5000元。（本報合成）

    義大醫院在5月28日為張顯耀（見圖）接種AZ疫苗，醫院先是聲明指張顯耀是醫院協力廠商，但經高雄市衛生局調查，又供稱張是「義聯集團員工」，但因提不出證明文件，高市衛生局決定開罰義大醫院30萬，張顯耀1萬5000元。（本報合成）

    2021/06/26 19:07

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委張顯耀被爆5月28日以「義聯集團員工」身分，在高雄義大醫院接種AZ疫苗，今（26）日遭高雄市衛生局以未依資格接種疫苗的事實開罰1.5萬元，義大醫院則被罰30萬。對此，駐日代表謝長廷加碼指出，張顯耀的臉書文章也有很多涉及違法問題。

    義大醫院在5月28日為張顯耀接種AZ疫苗，醫院先是聲明指張顯耀是醫院協力廠商，但經高雄市衛生局調查，又供稱張是「義聯集團員工」，但因提不出證明文件，高市衛生局決定開罰義大醫院30萬，張顯耀1萬5000元。

    由於張顯耀曾發文向謝長廷喊話，「日本若真心捐贈，請捐贈BNT或是莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ，如此，也能洗刷是台灣疫苗難民、疫苗乞丐的譏諷罵名！」因此謝長廷也被媒體詢問相關看法，「有媒體揭發張顯耀前立委公開在臉書指責我拿AZ疫苗就是乞丐，但他私下去打AZ疫苗。問我看法」。

    謝長廷在臉書表示，打疫苗可以防範重症，任何人為自己健康去打，只要不走違法方式，基本上是生物本能的自保，祝福張顯耀在疫苗保護下，身體平安健康；不過，高雄市衛生局已經認定張顯耀違法而裁處罰鍰，而他的臉書文章，也有很多涉及違法問題：

    1、照片：使用我的照片，我不主張肖像權，但拍攝的中央社記者有著作權，擅自使用，已是違法行為，又在上面加上奇怪文字，也涉及道德和變造。
    2、文字：他說，「台灣注射AZ有146人副作用死亡」。這不精確，也許通報有146人，但是否副作用引起，需要科學查證，至少經過解剖的幾位看不出跟疫苗有關，日本美國打輝瑞莫德納也有通報數千多人死亡，也查無因果關係，這點，AZ公司可以提出控告。
    3、誤導：台灣疫苗接種速度緩慢，顯然一些謠言有起作用。如果因為張先生的不正確誤導，造成民眾恐慌，不敢去注射，接種率低，延誤防護，那就是傷害他人健康的惡，也涉嫌造謠。惡的力量大於善，社會無法進步，所以必須激濁掦清，加以糾正。
    4、國家利益：日本送AZ的國家還有越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞以及太平洋國家，「AZ乞丐說」一下子駡了這麼多國家，再加上日本，對台灣形象不利，所以必須澄清只是少數人意見。

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