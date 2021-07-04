聽誰的？台北市府剛說「不限制」戶籍 就有人被篩檢站拒絕

有民眾去篩檢時卻因不是「設籍或居住在週邊八個里」而被請離，對比副市長黃珊珊在記者會上的說法，很明顯有所不同。（記者林正堃攝）

2021/07/04 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府針對信義區武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情熱區展開「虎林專案」，設置篩檢站以圍堵疫情。但市議員林亮君特助吳崢今（4）日在臉書發文表示，有市民陳情，因不是「設籍或居住在周邊八個里」，去篩檢時被篩檢站會「請離」，對比副市長黃珊珊在記者會上的說法，很明顯有所不同，要求市府要擴大虎林專案篩檢對象，因為「病毒不會看戶籍」。

吳崢表示，今天接獲陳情，發現有許多民眾是在虎林周邊工作，或是有與確診者足跡重疊，但卻都被擋在虎林專案的篩檢站外，直接被現場工作人員請離。

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他指出，和衛生局幾度溝通，但衛生局卻回覆他「虎林專案目前適用的對象只有設籍或居住在週邊八個里的居民」，其他人若有需求則要自行找院所篩檢，市府這條線踩得非常硬。

吳崢說道，北市府或許有篩檢量能或其他方面的考量，但副市長黃珊珊今天才在記者會上說「只要是這附近的居民，他們認為自己需要篩檢的，我們都不會拒絕」、「我們不會限制他的戶籍地」等話，現在居民聽市府的話出來篩檢，卻被拒於門外，實在是相當不合理。

吳崢提到，病毒不會看人的戶籍及身份，只要這段時間有出入疫情熱區的民眾都應該要能接受篩檢，這樣才符合市府一再宣稱的「殲滅病毒」作戰精神，要求市府放寬規定，讓有需要的市民都能來篩檢，「病毒不會看戶籍，虎林專案應擴大篩檢對象」。

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吳崢（見圖）要求北市府要擴大虎林專案篩檢對象，因為「病毒不會看戶籍」。（圖取自臉書專頁「吳崢」）

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