央視節目吹捧「兩岸一家親」 台灣統派學者指柯文哲成「淺綠」

中國官媒央視涉台新聞節目《海峽兩岸》近日特地探討民眾黨主席柯文哲是否已成為一個「綠化」的政客？主持人桑晨談及，柯文哲這個政治人物，以往似乎他的政治光譜是藍綠飄忽不定的。（翻攝視頻）

2021/07/04 12:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國官媒央視涉台新聞節目《海峽兩岸》近日特地探討民眾黨主席柯文哲是否已成為一個「綠化」的政客？並邀台灣學者賴岳謙等人加以評論，指稱相較於一路走到黑的民進黨，以及對九二共識曖昧不明「大退步」的國民黨，柯文哲走向「兩岸一家親」是一個進步。

央視節目主持人桑晨談及，柯文哲這個政治人物，以往似乎他的政治光譜是藍綠飄忽不定的，但現在有評論認為說「柯文哲顯然已經成為一個綠化的政客」，而且從去年選舉及近期民調來看，整個台灣的氛圍已經逐漸呈現淺綠化趨勢。

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賴岳謙反駁說，針對柯文哲來說，柯過去自己承認是「墨綠」，從一個墨綠轉變成一個淺綠，從一個獨派轉向成為「兩岸一家親」，一直到今年三月春酒的時候，柯文哲強調「兩岸一家親」是一個態度，兩岸彼此要表現和善態度，在這一點上是難能可貴。

賴認為，相較於民進黨一路走黑走到底，柯文哲走向「兩岸一家親」是一個進步。國民黨從九二共識到現在曖昧不明，甚至裡面還有夾雜一些綠營的聲音，也變成是淺綠和淺藍交織在一起的國民黨，相對來講是一個大退步。

對此，兩岸人士受訪表示，「兩岸一家親」是中共對台統戰一環，中共已在福建設立「兩岸一家親研究院」智庫，研究如何以「兩岸一家親」對台促統、促融，該院戰略原則為「堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂行徑」。

他強調，對中共而言，「兩岸一家親」並不僅是柯文哲所形容兩岸表現出和善態度，背後還有統一台灣的意涵。

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