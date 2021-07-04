質疑陳柏惟罷免案不延期 江啟臣：台中人的命比較不重要？

國民黨主席江啟臣今表示，公投及罷免這是憲法保障的公民權利，不應該有任何的雙重標準。（資料照）

2021/07/04 11:14

（新增最末兩段）

〔記者林良昇／台北報導〕台灣基進黨立委陳柏惟罷免案成立，暫定8月28日投票，中選會說明，是否因疫情改期將於7月16日委員會議決定，不過，國民黨團已認定罷免案不會改期連日痛批，國民黨主席江啟臣也力挺黨團，轟中選會雙重標準，「台中人的命比較不重要？」

江啟臣今表示，公投及罷免這是憲法保障的公民權利，不應該有任何的雙重標準，疫情、病毒也不會因選舉的不同而有不同的傳染力，不能罷免可以舉行而公投不能舉行，會讓人民對選務失去信心，也會讓人覺得中間有太多的政治聯想跟政治操作。

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江啟臣質疑，為什麼只有台中可以舉辦罷免？是不是代表台中人的命比較不重要？台中市議會國民黨團也相當憤怒，站在人民行使公民權及保障人民健康的角度上，黨團還有地方黨部和黨中央的立場一致。

此外，對於國民黨原準備宣傳828公投的相關物品，因公投確定延期而恐怕作廢，江啟臣說，國民黨財務壓力從沒有少過，宣傳品絕對會妥善運用，不會浪費。

江啟臣也酸說，國民黨不是民進黨，有大筆的國家資源可以運用，甚至動不動就是「國家隊」，還編列了5700多萬元的宣傳費，國民黨能做的就是用最小的資源來發揮最大效果。

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